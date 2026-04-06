Полковник запаса "Купол" о проблемах ротации и логистики 425-й штурмовой бригады "Скала": "Рывок на 5 км. А кто их там поменяет? Об этом кто-нибудь думает?". ВИДЕО

Полковник запаса ВСУ с позывным "Купол" подверг резкой критике методы планирования операций и систему докладов в высшем военном руководстве, приведя в качестве примера работу 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам офицера, успешные штурмовые действия подразделения часто становятся заложниками невозможности своевременно провести ротацию и обеспечить логистику на захваченных рубежах.

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Ключевые тезисы полковника "Купола":

Проблема ротации: Штурмовики "Скалы" способны стремительно захватить населенный пункт или рубеж, но механизированные бригады, которые должны прийти им на смену, часто не имеют для этого ресурсов (людей и боекомплекта).

Логистический разрыв: После успешного рывка на 5 километров подразделение закрепляется, однако вопрос подвоза снабжения и замены личного состава остается нерешенным.

Система "красивых докладов": "Купол" подчеркивает приоритет положительных отчетов для Верховного Главнокомандующего над реальной ситуацией на местах. По его словам, после доклада об успешном наступлении дальнейшая судьба бойцов на закрепленных позициях часто игнорируется.

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"Это реальные факты из боевых действий сейчас. Командир звонит, говорит: "Нас не меняют". А командир бригады не может этого сделать — людей нет, обеспечение совсем другое. Главное что? Красивый доклад... А дальше уже никому ничего не интересно. Это реалии современного фронта", — подчеркнул полковник запаса.

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