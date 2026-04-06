Полковник запаса "Купол" о проблемах ротации и логистики 425-й штурмовой бригады "Скала": "Рывок на 5 км. А кто их там поменяет? Об этом кто-нибудь думает?". ВИДЕО
Полковник запаса ВСУ с позывным "Купол" подверг резкой критике методы планирования операций и систему докладов в высшем военном руководстве, приведя в качестве примера работу 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам офицера, успешные штурмовые действия подразделения часто становятся заложниками невозможности своевременно провести ротацию и обеспечить логистику на захваченных рубежах.
Ключевые тезисы полковника "Купола":
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Проблема ротации: Штурмовики "Скалы" способны стремительно захватить населенный пункт или рубеж, но механизированные бригады, которые должны прийти им на смену, часто не имеют для этого ресурсов (людей и боекомплекта).
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Логистический разрыв: После успешного рывка на 5 километров подразделение закрепляется, однако вопрос подвоза снабжения и замены личного состава остается нерешенным.
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Система "красивых докладов": "Купол" подчеркивает приоритет положительных отчетов для Верховного Главнокомандующего над реальной ситуацией на местах. По его словам, после доклада об успешном наступлении дальнейшая судьба бойцов на закрепленных позициях часто игнорируется.
"Это реальные факты из боевых действий сейчас. Командир звонит, говорит: "Нас не меняют". А командир бригады не может этого сделать — людей нет, обеспечение совсем другое. Главное что? Красивый доклад... А дальше уже никому ничего не интересно. Это реалии современного фронта", — подчеркнул полковник запаса.
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