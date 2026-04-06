Полковник запасу "Купол" про проблеми ротації та логістики 425-ї штурмової бригади "Скеля": "Ривок на 5 км. А хто їх там поміняє? Про це хтось думає? ". ВIДЕО

Полковник запасу ЗСУ на позивний "Купол" піддав гострій критиці методи планування операцій та систему доповідей у вищому військовому керівництві, навівши як приклад роботу 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами офіцера, успішні штурмові дії підрозділу часто стають заручниками неможливості вчасно провести ротацію та забезпечити логістику на захоплених рубежах.

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Ключові тези полковника "Купола":

Проблема ротації: Штурмовики "Скелі" здатні стрімко захопити населений пункт або рубіж, але механізовані бригади, які мають прийти їм на заміну, часто не мають для цього ресурсів (людей та боєкомплекту).

Логістичний розрив: Після успішного ривка на 5 кілометрів підрозділ закріплюється, проте питання підвезення забезпечення та заміни особового складу залишається невирішеним.

Система "красивих доповідей": "Купол" наголошує на пріоритетності позитивних звітів для Верховного Головнокомандувача над реальною ситуацією на місцях. За його словами, після доповіді про успішний наступ подальша доля бійців на закріплених позиціях часто ігнорується.

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"Це реальні факти із бойових дій зараз. Командир дзвонить, каже: "Нас не міняють". А командир бригади не може цього зробити - людей немає, забезпечення зовсім інше. Головне що? Красива доповідь... А далі вже нікому нічого не цікавить. Це реалії сучасного фронту", - підкреслив полковник запасу.

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