Санкции против меня ввели "не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией", - Богдан. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что санкции против него ввели за борьбу с коррупцией.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Богдана, санкции против него ввели за "распространение среди журналистов "пленок Миндича".

"Сложная конструкция относительно публикации коррупционных разговоров чиновников скрыта за юридической фразой "за системную дискредитацию высшего руководства государства". То есть за критику власти, за правду, которую публиковали те же журналисты, которые постоянно и системно критиковали меня", - отметил экс-глава ОП.

Он отметил, что санкции против него были введены "не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией".

"С юридической точки зрения я получил санкции по делу "пленок Миндича". То есть я и есть тот самый "Андрей", который там записан, хотя я уволился в феврале 2020 года. Поскольку другого пути, кроме как бороться с этой несправедливостью, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование обстоятельств совершения уголовного преступления - применения санкций в отношении Андрея Богдана.

Обещаю, все должностные лица, имевшие отношение к совершению этого преступления или каким-либо образом препятствовавшие установлению истины, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции так санкции", - подытожил он.

Санкции против Богдана

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, есть и Андрей Богдан.

