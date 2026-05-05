Санкции против меня ввели "не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией", - Богдан. ВИДЕО

Андрей Богдан прокомментировал санкции СНБО против себя

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что санкции против него ввели за борьбу с коррупцией.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Богдана, санкции против него ввели за "распространение среди журналистов "пленок Миндича".

"Сложная конструкция относительно публикации коррупционных разговоров чиновников скрыта за юридической фразой "за системную дискредитацию высшего руководства государства". То есть за критику власти, за правду, которую публиковали те же журналисты, которые постоянно и системно критиковали меня", - отметил экс-глава ОП.

Он отметил, что санкции против него были введены "не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией".

"С юридической точки зрения я получил санкции по делу "пленок Миндича". То есть я и есть тот самый "Андрей", который там записан, хотя я уволился в феврале 2020 года. Поскольку другого пути, кроме как бороться с этой несправедливостью, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование обстоятельств совершения уголовного преступления - применения санкций в отношении Андрея Богдана.

Обещаю, все должностные лица, имевшие отношение к совершению этого преступления или каким-либо образом препятствовавшие установлению истины, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции так санкции", - подытожил он.

Санкции против Богдана

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, есть и Андрей Богдан.

санкції (12000) Богдан Андрей (383)
"Боротьба з корупцією", може мать різні форми.... Наприклад, дехто "бореться з корупцією", щоб корупційні потоки перенаправить під себе... Як Сірожа Лещенко, наприклад...
Є такий старий французський анекдот:
"Задають журналісти питання, члену парламенту:
- Скажуть... А в нашому парламенті є непродажні депутати?
- Є... Але вони ДУЖЕ ДОРОГО КОШТУЮТЬ..."
А є американський:
Передвиборча кампанія. У американську сім'ю приходить кандидат в депутати. (є у них така практика - безпосередня агітація, за себе...) І починає говорить:
- А ви знаєте, яка у нас, у Конгресі, корупція, продажність? Треба щось з цим робить!
Господар питає, витріщивши очі:
- Ви, що? На повному сер'йозі, збираєтесь з цим бороться?
У відповідь:
- Я, що - ідіот?! Я хочу прийнять у цьому участь!"

Богдана "відсунули від кормушки"... От він і "***** ногами"...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:09 Ответить
Якими б мотивами він не керувався, але в даний момент він робить корисну справу. То чому б не використати це ? Треба бути більш цинічними
показать весь комментарий
05.05.2026 14:05 Ответить
Знаєш - найбільші "циніки", в людському суспільстві - це лікарі і юристи. Перші працюють з "лайном" фізичним, а другі - з моральним... Я відношусь до другої категорії...
показать весь комментарий
05.05.2026 14:27 Ответить
А проти дєрьмака бубачка ввів санкції?
показать весь комментарий
05.05.2026 11:40 Ответить
Борцун?
показать весь комментарий
05.05.2026 11:42 Ответить
Коли відсунули від корита - почав боротися - нанайські хлопчики
показать весь комментарий
05.05.2026 11:56 Ответить
Так і народжуються «високоморальні» та непримиренні борці з режимом, як, наприклад Разумков.
показать весь комментарий
05.05.2026 11:59 Ответить
зільонський рідкісна гнида...ця гнида поїдає невпинно навіть своє внутрішнє оточення....
показать весь комментарий
05.05.2026 11:47 Ответить
Чому не вірите, він дійсно боровся з корупцією, яка проходила мимо його кішені
показать весь комментарий
05.05.2026 11:48 Ответить
так само ,як ******* ЗЕ МИНДИЧИ буратини , Каламоя , перевершили,свого творця - папу КАРЛУ
показать весь комментарий
05.05.2026 16:49 Ответить
ну, нарешті пазли стають на свої місця:
притула - президент
стерненко - ген прокурор
білецький - мін оборони
богдан - мін юстиції.

хто там ще? з головних борцунов з корупцією та провідник у світле майбутнє?
показать весь комментарий
05.05.2026 11:48 Ответить
Може ось цей?Він у те світле майбутнє дорогу давно нащупав.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:01 Ответить
Єрмак напер окуляри,тиждень не голився і думав ,що його не впізнають
показать весь комментарий
05.05.2026 15:08 Ответить
Так, Міндіча - на Мінфін
показать весь комментарий
05.05.2026 21:11 Ответить
І зараз починаєш розуміти, що ось такі кланові "розслідування" можуть виявитись навіть ефективнішими за ту імітацію, якою займається вся силова гілка в Україні, бо там сильно когось прищемили, а розуму чи знань куплені дипломи не збільшують. Сам Богдан та ще "цяця" від *****, але ж сидіти поруч з ЗЕшоблою на лаві підсудних і віддуватись за них нікому не захочеться, а ще й коли так тупо підставляють та ******** "своїх" же - тих, хто і привів цю шоблу до влади. Тепер до речі, зрозуміло хто стоїть за мУндель і її отими заявам про ЗЕлупу - це все люди з одного табору *****.
Ну, що ж, як би це шоу не було таким кровавим і болючим, то було б навіть весело(з попкорном) спостерігати за цими щурами в бочці. Але ж це вони довели країну до такого стану, це ж вони і привели війну в Україну, коли фактично своїми діями показали пуйлу і кацапні, що вони на їхньому боці, а значить можна заводити війська.
показать весь комментарий
05.05.2026 11:53 Ответить
Богдан може спокійно подавати на Зечмо в Європейський суд
показать весь комментарий
05.05.2026 11:56 Ответить
Його б Путлер підтримав !
показать весь комментарий
05.05.2026 13:38 Ответить
Це вову , пидтримав Путлер , перед , вторгненням У яжнелоха рейтинг , впав , нижче плинтуса
показать весь комментарий
05.05.2026 16:52 Ответить
Не може. Спочатку треба пройти всі місцеві інстанції, а це може тягнутися роками.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:48 Ответить
Яка дивна закономірнісь-як тільки свиню від корита ************-вона негайно починає верещати,що вона боролася з корупцією та розкраданнями.Зараз ти Андрюшо на місці того козла.
показать весь комментарий
05.05.2026 11:57 Ответить
Богдана на царство
показать весь комментарий
05.05.2026 12:12 Ответить
до цариці жаби.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:21 Ответить
Богданчику озвірину наковтався ...Як кажуть у Добрий час !!! Україні це на користь ! ...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:18 Ответить
Ти-ж разом гардоном привели цього зеленого йолопа до влади . Ну якщо ти так успішно його знімеш то ти перець.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:20 Ответить
Малувато, щоб вони вдвох з гардоном привели до влади всю цю шоблу. Це зробив мудрий український нарід 73%. І сьогодні цей нарід побіг захищати країну зеленої мрії "какая разніяца" до Європи. Хто проспав це, коли були відкриті кордони - за 20 тисяч баксів намагаються перепливти Тису. Хтось йде на дно, а хтось все-таки перепливає. Завдяки цьому "мудрому-премудрому" наріду Україна потопає в крові своїх найкращих - хлопців і дівчат. Гинуть невинні, кого вночі ворог вбиває в їх квартирі. А ненаситні хуцпісти останню копійку крадуть з бюджету і вивозять за кордон.
Мудрий нарід зробив себе і всіх нас разом!!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 12:43 Ответить
Звідки цифра 73%? З математикою не дружиш? Чи з головою?
показать весь комментарий
05.05.2026 19:24 Ответить
ну да, боритель видный
показать весь комментарий
05.05.2026 12:33 Ответить
Корупціонер і рейдер наряджається в одяг борця з корупцією? Не сміши. Ти зі своїм подєльніком Сольськм давно маєш сісти за украдени тисячі гектарів землі. І певерніть особняк, віджатий в Музеї війни.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:43 Ответить

Чим далі в ліс, тим товстіші партизани...
показать весь комментарий
05.05.2026 14:29 Ответить
Щас напхають в тупой собачий рот. А, дак уже напхали
показать весь комментарий
05.05.2026 15:37 Ответить
Таких запроданців як богдан українці садили на кіл. Це корумповане лайно яке має гнити у тюрязі і мені байдуже хто саме хто його туди запроторить. Він це знає і втік з набодяженим на службі у коломойського і зєлєнского. Можливо був агентом феесбе бо діяв як саме агент ***** і ворог України. Його холуйська поведінка викликала огиду у всіх хто це бачив. Він може "працювати" виключно в корумпованій правоохоронній системі тоталітарних країн.
показать весь комментарий
05.05.2026 17:19 Ответить
мені нравится як вони друг друга жеруть, бігають, суєтятса...
показать весь комментарий
05.05.2026 18:57 Ответить
Мені одному здалося, що Богдан різко помолодів, схуд ?
ЗСЖ ? Качалка ?
красавчік ...
показать весь комментарий
05.05.2026 21:13 Ответить
За тобою тоже тюрма плаче богдан
показать весь комментарий
05.05.2026 21:44 Ответить
Да кому ти всралась коломойська підстилка............
показать весь комментарий
05.05.2026 22:15 Ответить
Цей довбойоб бачив мир у дупі путлєра... я йому руку не простягну коли він почне тонути.. гандон.. як і його шеф вова зеленський.
показать весь комментарий
05.05.2026 23:14 Ответить
Зе банда владу не віддасть і що з цим робити?
показать весь комментарий
06.05.2026 08:25 Ответить
 
 