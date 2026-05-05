Санкції проти мене запровадили "не за корупцію, а за боротьбу з корупцією", - Богдан. ВIДЕО
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що санкції проти нього запровадили за боротьбу з корупцією.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Богдана, санкції проти нього запровадили за "розповсюдження серед журналістів "плівок Міндіча".
"Складна конструкція щодо публікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою "за системну дискредитацію вищого керівництва держави". Тобто за критику влади, за правду, яку публікували ті самі журналісти, які постійно та системно критикували мене", - зауважив ексглава ОП.
Він зазначив, що санкції проти нього було запроваджено "не за корупцію, а за боротьбу з корупцією".
"З юридичної точки зору я отримав санкції по справі "плівок Міндіча". Тобто я є той самий "Андрій", який там записаний, хоча я звільнився у лютому 2020 року. Оскільки іншого шляху, крім як боротися з цією несправедливістю у мене не залишилося, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину - застосування санкцій щодо Андрія Богдана.
Обіцяю, всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину, чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції", - підсумував він.
Санкції проти Богдана
Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.
Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.
Є такий старий французський анекдот:
"Задають журналісти питання, члену парламенту:
- Скажуть... А в нашому парламенті є непродажні депутати?
- Є... Але вони ДУЖЕ ДОРОГО КОШТУЮТЬ..."
А є американський:
Передвиборча кампанія. У американську сім'ю приходить кандидат в депутати. (є у них така практика - безпосередня агітація, за себе...) І починає говорить:
- А ви знаєте, яка у нас, у Конгресі, корупція, продажність? Треба щось з цим робить!
Господар питає, витріщивши очі:
- Ви, що? На повному сер'йозі, збираєтесь з цим бороться?
У відповідь:
- Я, що - ідіот?! Я хочу прийнять у цьому участь!"
Богдана "відсунули від кормушки"... От він і "***** ногами"...
притула - президент
стерненко - ген прокурор
білецький - мін оборони
богдан - мін юстиції.
хто там ще? з головних борцунов з корупцією та провідник у світле майбутнє?
Ну, що ж, як би це шоу не було таким кровавим і болючим, то було б навіть весело(з попкорном) спостерігати за цими щурами в бочці. Але ж це вони довели країну до такого стану, це ж вони і привели війну в Україну, коли фактично своїми діями показали пуйлу і кацапні, що вони на їхньому боці, а значить можна заводити війська.
Мудрий нарід зробив себе і всіх нас разом!!!!
Чим далі в ліс, тим товстіші партизани...
ЗСЖ ? Качалка ?
красавчік ...