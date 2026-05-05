Санкції проти мене запровадили "не за корупцію, а за боротьбу з корупцією", - Богдан. ВIДЕО

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що санкції проти нього запровадили за боротьбу з корупцією.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Богдана, санкції проти нього запровадили за "розповсюдження серед журналістів "плівок Міндіча".

"Складна конструкція щодо публікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою "за системну дискредитацію вищого керівництва держави". Тобто за критику влади, за правду, яку публікували ті самі журналісти, які постійно та системно критикували мене", - зауважив ексглава ОП.

Він зазначив, що санкції проти нього було запроваджено "не за корупцію, а за боротьбу з корупцією".

"З юридичної точки зору я отримав санкції по справі "плівок Міндіча". Тобто я є той самий "Андрій", який там записаний, хоча я звільнився у лютому 2020 року. Оскільки іншого шляху, крім як боротися з цією несправедливістю у мене не залишилося, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину - застосування санкцій щодо Андрія Богдана.

Обіцяю, всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину, чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції", - підсумував він.

Санкції проти Богдана

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.

санкції (13132) Богдан Андрій (422)
+21
Тут сидиш, дивишся, як прилітає тим, хто Зелю у владу притягнув, і розумієш, що попкорну стільки не з'їсти. Система гнид поїдає своїх.
05.05.2026 11:40 Відповісти
+11
Результат манкуртизму телепків-виборців в 2019 р
05.05.2026 12:07 Відповісти
+9
А проти дєрьмака бубачка ввів санкції?
05.05.2026 11:40 Відповісти
"Боротьба з корупцією", може мать різні форми.... Наприклад, дехто "бореться з корупцією", щоб корупційні потоки перенаправить під себе... Як Сірожа Лещенко, наприклад...
Є такий старий французський анекдот:
"Задають журналісти питання, члену парламенту:
- Скажуть... А в нашому парламенті є непродажні депутати?
- Є... Але вони ДУЖЕ ДОРОГО КОШТУЮТЬ..."
А є американський:
Передвиборча кампанія. У американську сім'ю приходить кандидат в депутати. (є у них така практика - безпосередня агітація, за себе...) І починає говорить:
- А ви знаєте, яка у нас, у Конгресі, корупція, продажність? Треба щось з цим робить!
Господар питає, витріщивши очі:
- Ви, що? На повному сер'йозі, збираєтесь з цим бороться?
У відповідь:
- Я, що - ідіот?! Я хочу прийнять у цьому участь!"

Богдана "відсунули від кормушки"... От він і "***** ногами"...
05.05.2026 12:09 Відповісти
Якими б мотивами він не керувався, але в даний момент він робить корисну справу. То чому б не використати це ? Треба бути більш цинічними
05.05.2026 14:05 Відповісти
Знаєш - найбільші "циніки", в людському суспільстві - це лікарі і юристи. Перші працюють з "лайном" фізичним, а другі - з моральним... Я відношусь до другої категорії...
05.05.2026 14:27 Відповісти
А проти дєрьмака бубачка ввів санкції?
05.05.2026 11:40 Відповісти
Борцун?
05.05.2026 11:42 Відповісти
Коли відсунули від корита - почав боротися - нанайські хлопчики
05.05.2026 11:56 Відповісти
Так і народжуються «високоморальні» та непримиренні борці з режимом, як, наприклад Разумков.
05.05.2026 11:59 Відповісти
05.05.2026 11:46 Відповісти
зільонський рідкісна гнида...ця гнида поїдає невпинно навіть своє внутрішнє оточення....
05.05.2026 11:47 Відповісти
Чому не вірите, він дійсно боровся з корупцією, яка проходила мимо його кішені
05.05.2026 11:48 Відповісти
так само ,як ******* ЗЕ МИНДИЧИ буратини , Каламоя , перевершили,свого творця - папу КАРЛУ
05.05.2026 16:49 Відповісти
ну, нарешті пазли стають на свої місця:
притула - президент
стерненко - ген прокурор
білецький - мін оборони
богдан - мін юстиції.

хто там ще? з головних борцунов з корупцією та провідник у світле майбутнє?
05.05.2026 11:48 Відповісти
Може ось цей?Він у те світле майбутнє дорогу давно нащупав.
05.05.2026 12:01 Відповісти
Єрмак напер окуляри,тиждень не голився і думав ,що його не впізнають
05.05.2026 15:08 Відповісти
Так, Міндіча - на Мінфін
05.05.2026 21:11 Відповісти
І зараз починаєш розуміти, що ось такі кланові "розслідування" можуть виявитись навіть ефективнішими за ту імітацію, якою займається вся силова гілка в Україні, бо там сильно когось прищемили, а розуму чи знань куплені дипломи не збільшують. Сам Богдан та ще "цяця" від *****, але ж сидіти поруч з ЗЕшоблою на лаві підсудних і віддуватись за них нікому не захочеться, а ще й коли так тупо підставляють та ******** "своїх" же - тих, хто і привів цю шоблу до влади. Тепер до речі, зрозуміло хто стоїть за мУндель і її отими заявам про ЗЕлупу - це все люди з одного табору *****.
Ну, що ж, як би це шоу не було таким кровавим і болючим, то було б навіть весело(з попкорном) спостерігати за цими щурами в бочці. Але ж це вони довели країну до такого стану, це ж вони і привели війну в Україну, коли фактично своїми діями показали пуйлу і кацапні, що вони на їхньому боці, а значить можна заводити війська.
05.05.2026 11:53 Відповісти
Богдан може спокійно подавати на Зечмо в Європейський суд
05.05.2026 11:56 Відповісти
Його б Путлер підтримав !
05.05.2026 13:38 Відповісти
Це вову , пидтримав Путлер , перед , вторгненням У яжнелоха рейтинг , впав , нижче плинтуса
05.05.2026 16:52 Відповісти
Не може. Спочатку треба пройти всі місцеві інстанції, а це може тягнутися роками.
05.05.2026 13:48 Відповісти
Яка дивна закономірнісь-як тільки свиню від корита ************-вона негайно починає верещати,що вона боролася з корупцією та розкраданнями.Зараз ти Андрюшо на місці того козла.
05.05.2026 11:57 Відповісти
Богдана на царство
05.05.2026 12:12 Відповісти
до цариці жаби.
05.05.2026 12:21 Відповісти
Богданчику озвірину наковтався ...Як кажуть у Добрий час !!! Україні це на користь ! ...
05.05.2026 12:18 Відповісти
Ти-ж разом гардоном привели цього зеленого йолопа до влади . Ну якщо ти так успішно його знімеш то ти перець.
05.05.2026 12:20 Відповісти
Малувато, щоб вони вдвох з гардоном привели до влади всю цю шоблу. Це зробив мудрий український нарід 73%. І сьогодні цей нарід побіг захищати країну зеленої мрії "какая разніяца" до Європи. Хто проспав це, коли були відкриті кордони - за 20 тисяч баксів намагаються перепливти Тису. Хтось йде на дно, а хтось все-таки перепливає. Завдяки цьому "мудрому-премудрому" наріду Україна потопає в крові своїх найкращих - хлопців і дівчат. Гинуть невинні, кого вночі ворог вбиває в їх квартирі. А ненаситні хуцпісти останню копійку крадуть з бюджету і вивозять за кордон.
Мудрий нарід зробив себе і всіх нас разом!!!!
05.05.2026 12:43 Відповісти
Звідки цифра 73%? З математикою не дружиш? Чи з головою?
05.05.2026 19:24 Відповісти
05.05.2026 12:28 Відповісти
ну да, боритель видный
05.05.2026 12:33 Відповісти
Корупціонер і рейдер наряджається в одяг борця з корупцією? Не сміши. Ти зі своїм подєльніком Сольськм давно маєш сісти за украдени тисячі гектарів землі. І певерніть особняк, віджатий в Музеї війни.
05.05.2026 13:43 Відповісти

Чим далі в ліс, тим товстіші партизани...
05.05.2026 14:29 Відповісти
Щас напхають в тупой собачий рот. А, дак уже напхали
05.05.2026 15:37 Відповісти
Таких запроданців як богдан українці садили на кіл. Це корумповане лайно яке має гнити у тюрязі і мені байдуже хто саме хто його туди запроторить. Він це знає і втік з набодяженим на службі у коломойського і зєлєнского. Можливо був агентом феесбе бо діяв як саме агент ***** і ворог України. Його холуйська поведінка викликала огиду у всіх хто це бачив. Він може "працювати" виключно в корумпованій правоохоронній системі тоталітарних країн.
05.05.2026 17:19 Відповісти
мені нравится як вони друг друга жеруть, бігають, суєтятса...
05.05.2026 18:57 Відповісти
Мені одному здалося, що Богдан різко помолодів, схуд ?
ЗСЖ ? Качалка ?
красавчік ...
05.05.2026 21:13 Відповісти
За тобою тоже тюрма плаче богдан
05.05.2026 21:44 Відповісти
Да кому ти всралась коломойська підстилка............
05.05.2026 22:15 Відповісти
Цей довбойоб бачив мир у дупі путлєра... я йому руку не простягну коли він почне тонути.. гандон.. як і його шеф вова зеленський.
05.05.2026 23:14 Відповісти
 
 