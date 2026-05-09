Новости Видео 9 мая в России
"У вас двойной праздник": в российском Кемерово пропагандистка поздравила женщину, сын которой пропал без вести на войне против Украины. ВИДЕО

В российском Кемерово во время пропагандистского мероприятия "Бессмертный полк" ведущая российского телевидения поздравила женщину с "двойным праздником" после того, как та рассказала, что её сын пропал без вести на войне против Украины.

Момент диалога попал на видео, сообщает Цензор.НЕТ.

- "Это мой сын, без вести пропавший".

- "То есть у вас сегодня такой двойной праздник"

Парад в Москве

  • Ранее сообщалось, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, который длился 45 минут — это был самый короткий парад в истории.
  • Впервые за много лет мероприятие прошло без демонстрации военной техники.

Читайте также: Парад в Москве в этом году может стать самым скромным за всю историю, - CNN

Одним словом кацапи на побЄдобЄсії. Воно кончене навіть не зрозуміло шо ляпнуло Хоча для свиноматки може і празднік, ***** бабла на ладу-каліну підкине
09.05.2026 20:18 Ответить
Тройной празднік. Там же ще дєдушка загинув у війні. Веселись до несхочу.
09.05.2026 20:18 Ответить
Муромцев Яков Николаевич, якого несуть на палочці, здається, охренів від такого "празніка"!
09.05.2026 20:20 Ответить
Ты я смотрю...уже наотмечался с утра..Интернационал пел??Признавайся!! Или только- "Этоттт день пабеды...порохом пропахххх" тихонько подвывал на кухне за стаканом самогонки покайся...грешник...говори куда подевал сокровища тобой убиенной тещи
09.05.2026 21:19 Ответить
На "без вісті пропавших" ніяких виплат не роблять...
09.05.2026 20:20 Ответить
А надЄжда є...
09.05.2026 20:34 Ответить
Ну хоть мамкiну пенсiю перестав на бухло вiджимати, i то свято))
09.05.2026 20:36 Ответить
яке ж це свято, за зниклих не дають гробові
09.05.2026 20:19 Ответить
Ну, зек-алкаш який пи₴див мамашу здох. Звісно празднік. З мамки донат на ЗСУ
09.05.2026 20:20 Ответить
Муромцев Яков Николаевич, якого несуть на палочці, здається, охренів від такого "празніка"!
09.05.2026 20:20 Ответить
Думаю дід онуку підкидує дровенят в котел з фашистами... Ну якщо дід справжній воїн, а не нквсна сволота...
09.05.2026 21:01 Ответить
аж зєньки повилазили з портрета
09.05.2026 22:27 Ответить
ось-ось, сам так напевно і не зрозумів, за що загинув, а тут ще свіжого жмурика, невідомо за що вбитого, додали і "празнуют", думає "в яке пекло я попав?"
09.05.2026 22:36 Ответить
Ааа. Точнісінько охрінів, він аж окосів на очах.
09.05.2026 23:06 Ответить
Та пропагандонка тупа пи-да.
09.05.2026 20:24 Ответить
А ще скiльки таких праздніков можно було вчинити, да зєлупа не дозволяє!
09.05.2026 20:29 Ответить
Шо тобі не дозволяють? Приїдь сюди, бери зброю до рук і роби «праздніки»! Дохрєна тут розумників з-за кордону поради дають і гімна руснявого на вентилятор накидують...
09.05.2026 20:57 Ответить
Не гарячкуйте передчасно. Передостаннє слово автора вказує на те, що він є притомною людиною.
09.05.2026 21:28 Ответить
👍😁
09.05.2026 20:33 Ответить
Знал бы дед - оставил бы её папу засохшим на подоконнике!
09.05.2026 20:34 Ответить
Дед, скорее всего, такой же был *****. Там других не бывает и не было никогда!
09.05.2026 20:38 Ответить
Командир заградотряда!
09.05.2026 20:43 Ответить
.....російське суспільство більше навіть і намагається імітувати людяність. 💀 Привітати матір з тим, що її дитина гниє десь у посадці під Бахмутом ??!!! Вони перетворили смерть власних дітей на карнавал. 🤡Це навіть не деградація - це повна атрофія інстинкту самозбереження, помножена на безмежне рабство. Коли смерть стає ,,святом'', а невідомість - ,,приводом для радості'', така країна перестає бути цивілізацією. Це вже просто тупа біологічна зомбімаса, яка аплодує власному утилізатору.💰 Цікаво, а що ж наступне? Знижка на пельмені за фото з порожнім ліжком сина чи розіграш лотерейних квитків прямо на цвинтарі?
09.05.2026 20:34 Ответить
Уявімо на мить що її син в полоні,тоді що?Ворог народу,зрадник?Чи можно їй святкувати "день победы",якщо в неї син зрадив дедушку пу?
09.05.2026 21:12 Ответить
Не тільки пропагандонка дурепа а й мамка яка киває головою. І оце біосміття набивалося до нас у братній народ. Тьху!
09.05.2026 20:35 Ответить
Це була госзакупка на свиномамки ж грошi))
09.05.2026 20:41 Ответить
Як би нормальна мати то по писку цій коресподнденці дала,а так либиця і йде далі
09.05.2026 20:37 Ответить
Сцинок победiл i пропал безвєстi от радостi. Здоров'я ємУ!
09.05.2026 20:46 Ответить
Так вона либиця, бо у неї двойной празнік.
09.05.2026 20:48 Ответить
Думаю у свиномамки було що сказати, але на камеру не захотiла собi срок намотати))
09.05.2026 20:38 Ответить
вони на братські народи ,а ні рилом, а ні розумом не тягнуть ...ото там, за їх поребником , їх місце ...
09.05.2026 20:47 Ответить
Две белых лады , это джекпот.
09.05.2026 20:49 Ответить
іпануті монголоїди..Усіх їх на палки!
09.05.2026 20:58 Ответить
давно не новина що в кацапів відсутній мозок)))
09.05.2026 21:03 Ответить
ОРУ
09.05.2026 21:12 Ответить
Сміх сміхом,а якщо в неї син в полоні,свято відміняється?
09.05.2026 21:13 Ответить
Подаруймо московитам тройний, та що там мєлочитись - четвертний "празднік" у кожну болотну родину. Пали мадяр, пали Верес, да прибуде біла гробова лада кожній мокшанській ждунці.
09.05.2026 21:39 Ответить
Даже Сталин не праздновал этот праздник.
В отрывных календарях страница- черная,
как обычный рабочий день.
09.05.2026 23:39 Ответить
А що не так? Ця вiвця одержала бiлу Ладу, а мабуть йще i пачку пєльмєнєй.
10.05.2026 02:12 Ответить
 
 