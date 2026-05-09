"У вас двойной праздник": в российском Кемерово пропагандистка поздравила женщину, сын которой пропал без вести на войне против Украины. ВИДЕО
В российском Кемерово во время пропагандистского мероприятия "Бессмертный полк" ведущая российского телевидения поздравила женщину с "двойным праздником" после того, как та рассказала, что её сын пропал без вести на войне против Украины.
Момент диалога попал на видео, сообщает Цензор.НЕТ.
- "Это мой сын, без вести пропавший".
- "То есть у вас сегодня такой двойной праздник"
Парад в Москве
- Ранее сообщалось, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, который длился 45 минут — это был самый короткий парад в истории.
- Впервые за много лет мероприятие прошло без демонстрации военной техники.
В отрывных календарях страница- черная,
как обычный рабочий день.