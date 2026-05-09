"У вас двойной праздник": у російському Кемерово пропагандистка привітала жінку, син якої зник на війні проти України. ВIДЕО

У російському Кемерово під час пропагандистського заходу "Безсмертний полк" ведуча росТБ привітала жінку з "подвійним святом", після того як та сказала, що її син зник на війні проти України.

Момент діалогу потрапив на відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

- "Это мой сын, без вести пропавший".

- "То есть у вас сегодня такой двойной праздник"

Парад у Москві

  • Раніше повідомлялося, що 9 травня на Червоній площі в Москві провели парад, який тривав 45 хвилин - це був найкоротший парад в історії.
  • Уперше за багато років захід пройшов без демонстрації військової техніки.

+40
Одним словом кацапи на побЄдобЄсії. Воно кончене навіть не зрозуміло шо ляпнуло Хоча для свиноматки може і празднік, ***** бабла на ладу-каліну підкине
09.05.2026 20:18 Відповісти
+31
Тройной празднік. Там же ще дєдушка загинув у війні. Веселись до несхочу.
09.05.2026 20:18 Відповісти
+30
Муромцев Яков Николаевич, якого несуть на палочці, здається, охренів від такого "празніка"!
09.05.2026 20:20 Відповісти
09.05.2026 20:18 Відповісти
Ты я смотрю...уже наотмечался с утра..Интернационал пел??Признавайся!! Или только- "Этоттт день пабеды...порохом пропахххх" тихонько подвывал на кухне за стаканом самогонки покайся...грешник...говори куда подевал сокровища тобой убиенной тещи
09.05.2026 21:19 Відповісти
09.05.2026 20:18 Відповісти
На "без вісті пропавших" ніяких виплат не роблять...
09.05.2026 20:20 Відповісти
А надЄжда є...
09.05.2026 20:34 Відповісти
Ну хоть мамкiну пенсiю перестав на бухло вiджимати, i то свято))
09.05.2026 20:36 Відповісти
яке ж це свято, за зниклих не дають гробові
09.05.2026 20:19 Відповісти
Ну, зек-алкаш який пи₴див мамашу здох. Звісно празднік. З мамки донат на ЗСУ
09.05.2026 20:20 Відповісти
09.05.2026 20:20 Відповісти
Думаю дід онуку підкидує дровенят в котел з фашистами... Ну якщо дід справжній воїн, а не нквсна сволота...
09.05.2026 21:01 Відповісти
аж зєньки повилазили з портрета
09.05.2026 22:27 Відповісти
ось-ось, сам так напевно і не зрозумів, за що загинув, а тут ще свіжого жмурика, невідомо за що вбитого, додали і "празнуют", думає "в яке пекло я попав?"
09.05.2026 22:36 Відповісти
Ааа. Точнісінько охрінів, він аж окосів на очах.
09.05.2026 23:06 Відповісти
Та пропагандонка тупа пи-да.
09.05.2026 20:24 Відповісти
09.05.2026 20:28 Відповісти
А ще скiльки таких праздніков можно було вчинити, да зєлупа не дозволяє!
09.05.2026 20:29 Відповісти
Шо тобі не дозволяють? Приїдь сюди, бери зброю до рук і роби «праздніки»! Дохрєна тут розумників з-за кордону поради дають і гімна руснявого на вентилятор накидують...
09.05.2026 20:57 Відповісти
Не гарячкуйте передчасно. Передостаннє слово автора вказує на те, що він є притомною людиною.
09.05.2026 21:28 Відповісти
👍😁
09.05.2026 20:33 Відповісти
Знал бы дед - оставил бы её папу засохшим на подоконнике!
09.05.2026 20:34 Відповісти
Дед, скорее всего, такой же был *****. Там других не бывает и не было никогда!
09.05.2026 20:38 Відповісти
Командир заградотряда!
09.05.2026 20:43 Відповісти
.....російське суспільство більше навіть і намагається імітувати людяність. 💀 Привітати матір з тим, що її дитина гниє десь у посадці під Бахмутом ??!!! Вони перетворили смерть власних дітей на карнавал. 🤡Це навіть не деградація - це повна атрофія інстинкту самозбереження, помножена на безмежне рабство. Коли смерть стає ,,святом'', а невідомість - ,,приводом для радості'', така країна перестає бути цивілізацією. Це вже просто тупа біологічна зомбімаса, яка аплодує власному утилізатору.💰 Цікаво, а що ж наступне? Знижка на пельмені за фото з порожнім ліжком сина чи розіграш лотерейних квитків прямо на цвинтарі?
09.05.2026 20:34 Відповісти
Уявімо на мить що її син в полоні,тоді що?Ворог народу,зрадник?Чи можно їй святкувати "день победы",якщо в неї син зрадив дедушку пу?
09.05.2026 21:12 Відповісти
Не тільки пропагандонка дурепа а й мамка яка киває головою. І оце біосміття набивалося до нас у братній народ. Тьху!
09.05.2026 20:35 Відповісти
09.05.2026 20:37 Відповісти
Це була госзакупка на свиномамки ж грошi))
09.05.2026 20:41 Відповісти
Як би нормальна мати то по писку цій коресподнденці дала,а так либиця і йде далі
09.05.2026 20:37 Відповісти
Сцинок победiл i пропал безвєстi от радостi. Здоров'я ємУ!
09.05.2026 20:46 Відповісти
Так вона либиця, бо у неї двойной празнік.
09.05.2026 20:48 Відповісти
Думаю у свиномамки було що сказати, але на камеру не захотiла собi срок намотати))
09.05.2026 20:38 Відповісти
вони на братські народи ,а ні рилом, а ні розумом не тягнуть ...ото там, за їх поребником , їх місце ...
09.05.2026 20:47 Відповісти
Две белых лады , это джекпот.
09.05.2026 20:49 Відповісти
іпануті монголоїди..Усіх їх на палки!
09.05.2026 20:58 Відповісти
давно не новина що в кацапів відсутній мозок)))
09.05.2026 21:03 Відповісти
ОРУ
09.05.2026 21:12 Відповісти
Сміх сміхом,а якщо в неї син в полоні,свято відміняється?
09.05.2026 21:13 Відповісти
Подаруймо московитам тройний, та що там мєлочитись - четвертний "празднік" у кожну болотну родину. Пали мадяр, пали Верес, да прибуде біла гробова лада кожній мокшанській ждунці.
09.05.2026 21:39 Відповісти
Даже Сталин не праздновал этот праздник.
В отрывных календарях страница- черная,
как обычный рабочий день.
09.05.2026 23:39 Відповісти
А що не так? Ця вiвця одержала бiлу Ладу, а мабуть йще i пачку пєльмєнєй.
10.05.2026 02:12 Відповісти
Желаю им ещё 143.39 миллионов таких как у неё праздников 😁
10.05.2026 04:03 Відповісти
 
 