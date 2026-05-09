"У вас двойной праздник": у російському Кемерово пропагандистка привітала жінку, син якої зник на війні проти України. ВIДЕО

У російському Кемерово під час пропагандистського заходу "Безсмертний полк" ведуча росТБ привітала жінку з "подвійним святом", після того як та сказала, що її син зник на війні проти України.

Момент діалогу потрапив на відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

- "Это мой сын, без вести пропавший".

- "То есть у вас сегодня такой двойной праздник"

Парад у Москві

Раніше повідомлялося, що 9 травня на Червоній площі в Москві провели парад, який тривав 45 хвилин - це був найкоротший парад в історії.

Уперше за багато років захід пройшов без демонстрації військової техніки.

Читайте також: Парад у Москві цього року може стати найскромнішим за всю історію, - CNN