"У вас двойной праздник": у російському Кемерово пропагандистка привітала жінку, син якої зник на війні проти України. ВIДЕО
У російському Кемерово під час пропагандистського заходу "Безсмертний полк" ведуча росТБ привітала жінку з "подвійним святом", після того як та сказала, що її син зник на війні проти України.
Момент діалогу потрапив на відео, повідомляє Цензор.НЕТ.
- "Это мой сын, без вести пропавший".
- "То есть у вас сегодня такой двойной праздник"
Парад у Москві
- Раніше повідомлялося, що 9 травня на Червоній площі в Москві провели парад, який тривав 45 хвилин - це був найкоротший парад в історії.
- Уперше за багато років захід пройшов без демонстрації військової техніки.
В отрывных календарях страница- черная,
как обычный рабочий день.