Луганская область теперь под контролем дронов Третьего армейского корпуса, нанесены удары по логистике врага, - Билецкий

Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой нанесли удары по логистике оккупантов на временно оккупированной территории Луганской области, проникнув до самого КПП "Изварино" - это более 205 км вглубь территории, контролируемой врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Третьего армейского корпуса.

"В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка - теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса", - заявил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Как отмечается, успешную операцию спланировал и возглавил друг Схид - командир взвода ударных БПЛА, уроженец Луганщины.

В 2022 году он десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения его обороны самостоятельно вышел на подконтрольную территорию, за что получил звание Героя Украины.