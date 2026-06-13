Бойцы 57-й ОМПБр уничтожили вражескую РСЗО "Солнцепек" во время боевой работы техники. ВИДЕО
Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эта техника относится к приоритетным для противника образцам вооружения и используется под усиленным прикрытием из-за высокой уязвимости при работе вблизи линии боевого столкновения.
Из-за ограниченного радиуса действия враг вынужден подводить "Солнцепек" ближе к переднему краю, что делает его потенциальной целью для украинских подразделений.
Каждый его выезд сопровождается средствами радиоэлектронной борьбы, дополнительным прикрытием и попытками маскировки.
Несмотря на меры безопасности противника, подразделения 57-й ОМПБр обнаружили местоположение системы и нанесли точное огневое поражение.
В результате тяжелая огнеметная система "Солнцепек" была уничтожена.
Видео опубликовано в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль