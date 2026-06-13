РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
1 451 1

Бойцы 57-й ОМПБр уничтожили вражескую РСЗО "Солнцепек" во время боевой работы техники. ВИДЕО

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта техника относится к приоритетным для противника образцам вооружения и используется под усиленным прикрытием из-за высокой уязвимости при работе вблизи линии боевого столкновения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из-за ограниченного радиуса действия враг вынужден подводить "Солнцепек" ближе к переднему краю, что делает его потенциальной целью для украинских подразделений.

Каждый его выезд сопровождается средствами радиоэлектронной борьбы, дополнительным прикрытием и попытками маскировки.

Несмотря на меры безопасности противника, подразделения 57-й ОМПБр обнаружили местоположение системы и нанесли точное огневое поражение.

В результате тяжелая огнеметная система "Солнцепек" была уничтожена.

Видео опубликовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты истребителей Су-27 бомбами GBU-39 уничтожили позиции российских операторов БПЛА. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты подразделения STAR перехватчиками STING устроили разгром российским дронам-камикадзе: минус 29 воздушных целей. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23053) уничтожение (10023) 57 отдельная мотопехотная бригада (126) РСЗО (291) дроны (7361)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо "циганочка з виходом" починається з посиленням роботи засобів РЕБ, в конкретному районі - то це, як включення сирени, яка сигналізує: "Ми - тут!!!". Достатньо поставить якийсь "контрольний індикатор" - і "запрошення на удар" - готове...
показать весь комментарий
13.06.2026 14:16 Ответить
 
 