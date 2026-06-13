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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
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Бійці 57-ї ОМПБр знищили ворожу РСЗВ "Солнцепьок" під час бойової роботи техніки. ВIДЕО

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищили важку вогнеметну систему "Солнцепьок" окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця техніка належить до пріоритетних для противника зразків озброєння та використовується під посиленим прикриттям через високу вразливість під час роботи поблизу лінії бойового зіткнення.

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Через обмежений радіус дії ворог змушений підводити "Солнцепьок" ближче до переднього краю, що робить його потенційною ціллю для українських підрозділів.

Кожен його виїзд супроводжується засобами радіоелектронної боротьби, додатковим прикриттям та спробами маскування.

Попри заходи безпеки противника, підрозділи 57-ї ОМПБр виявили місце розташування системи та завдали точного вогневого ураження.

У результаті важка вогнеметна система "Солнцепьок" була знищена.

Відео опубліковане у соцмережах.

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Якщо "циганочка з виходом" починається з посиленням роботи засобів РЕБ, в конкретному районі - то це, як включення сирени, яка сигналізує: "Ми - тут!!!". Достатньо поставить якийсь "контрольний індикатор" - і "запрошення на удар" - готове...
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13.06.2026 14:16 Відповісти
 
 