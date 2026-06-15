Массированный удар по Киеву: в районе Почайной тушат пожар с использованием авиации

В районе Почайной в Оболонском районе Киева к тушению пожара привлекли как минимум два вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Киев24".

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На месте наблюдается сильное задымление. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей. В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

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