Массированный удар по Киеву: в районе Почайной тушат пожар с использованием авиации
В районе Почайной в Оболонском районе Киева к тушению пожара привлекли как минимум два вертолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Киев24".
На месте наблюдается сильное задымление. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей. В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.
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Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?
Росія так нічого не зрозуміла .