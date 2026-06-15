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Массированный удар по Киеву: в районе Почайной тушат пожар с использованием авиации

В районе Почайной в Оболонском районе Киева к тушению пожара привлекли как минимум два вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Киев24".

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На месте наблюдается сильное задымление. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей. В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киев: уничтожена почти целая улица на Осокорках. ВИДЕО

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Киев (26454) обстрел (33139) пожар (6038) ГСЧС (5207)
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 15/07.2026:
Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?

Росія так нічого не зрозуміла .
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15.06.2026 08:57 Ответить
Це називається Вандалізм. Простіше кажучи психологічний терор. Цю тактику більше 1500 років тому використовували. Кгбіська тема, давно вивчена і широко використовувалась за радянських часів. Психологічно зламується будь яка людина, питання лише часу. Біда, що тут казати.
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15.06.2026 09:18 Ответить
Цапія має здохнути
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15.06.2026 09:00 Ответить
 
 