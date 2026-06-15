Масований удар по Києву: у районі Почайної гасять пожежу з використанням авіації. ВIДЕО
У районі Почайної в Оболонському районі Києва до гасіння пожежі залучили щонайменше два гелікоптери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Київ24".
На місці спостерігається сильне задимлення. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання.
Що передувало?
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.
Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.
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Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?
Росія так нічого не зрозуміла .