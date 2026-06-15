Масований удар по Києву: у районі Почайної гасять пожежу з використанням авіації. ВIДЕО

У районі Почайної в Оболонському районі Києва до гасіння пожежі залучили щонайменше два гелікоптери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Київ24".

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На місці спостерігається сильне задимлення. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

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