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Новини Відео Обстріли Києва
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Масований удар по Києву: у районі Почайної гасять пожежу з використанням авіації. ВIДЕО

У районі Почайної в Оболонському районі Києва до гасіння пожежі залучили щонайменше два гелікоптери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Київ24".

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На місці спостерігається сильне задимлення. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

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Київ (20877) обстріл (34491) пожежа (4484) ДСНС (5354)
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 15/07.2026:
Військові удари Росії і України по об'єктам противника чітко вказують на принципову різницю цілей, що ставлять перед собою сторони конфлікту. Україна хірургічно точно вибиває інфраструктурні і логістичні потужності противника, б'ючи по об'єктам концентрації технологічних систем. Росія б'є шквалом ударів по центрам житлової і адміністративної забудови, намагаючись досягнути максимуму рівня психологічного тиску на населення і керівництво країни. Пожежа в Києво-Печерській лаврі додаcть лаврів ЗС РФ ? Побиті вікна ВАКСу це сигнал про що?

Росія так нічого не зрозуміла .
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15.06.2026 08:57 Відповісти
Цапія має здохнути
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15.06.2026 09:00 Відповісти
 
 