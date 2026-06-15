РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11581 посетитель онлайн
Новости Видео В России упал самолет
7 575 51

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ. ВИДЕО

В Иркутской области РФ, по предварительным данным, разбился самолет Ту-22М3 с аэродрома "Белая".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Один из очевидцев заявил, что самолет упал в Свирске (Иркутская область). На месте виден столб дыма.

Также утверждается, что экипаж, вероятно, успел спастись.

Что говорят в Минобороны РФ?

Там заявили, что Ту-22M3 "упал во время захода на посадку во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области".

Экипаж катапультировался.

"Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", - сказали там.

Смотрите: В РФ упал Ан-22 "Антей": тяжелый транспортный самолет развалился в воздухе, все погибли. ВИДЕО

Автор: 

россия (97904) Иркутск (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
15.06.2026 16:28 Ответить
+23
Яка чудова новина ! смерть рашиським виродкам.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:23 Ответить
+22
Гойда, братья!
А можем павтаріть на біс? 😂
показать весь комментарий
15.06.2026 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гойда, братья!
А можем павтаріть на біс? 😂
показать весь комментарий
15.06.2026 16:22 Ответить
Катюзі ************, потзаслузі!!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
15.06.2026 16:35 Ответить
Ех раз, єщьо раз,
Єщьо много, много раз!
Можно сорок раз по разу,
Лучне сорок каждий раз!
показать весь комментарий
15.06.2026 17:05 Ответить
Яка чудова новина ! смерть рашиським виродкам.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:23 Ответить
Порвав баян!
показать весь комментарий
15.06.2026 17:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY&list=RDSK1G9FmZlhY&start_radio=1
показать весь комментарий
15.06.2026 16:23 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2026 16:29 Ответить
А як інакше - важчий за повітря
показать весь комментарий
15.06.2026 16:25 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2026 16:28 Ответить
Прокляли
показать весь комментарий
15.06.2026 16:26 Ответить
Випрацював ресурс. Вони ж юзають в режимі нонстоп без техобслуговування
показать весь комментарий
15.06.2026 16:30 Ответить
Скоріше бояришник закінчився, в знизу магазин побачили
показать весь комментарий
15.06.2026 16:39 Ответить
Це лайно по всім льотним нормам має бути списане вже 35 років тому але нехай московити дохнуть це добре у всі віки
показать весь комментарий
15.06.2026 16:26 Ответить
Це лайно було прийняте на озброєння в 1989 році. Чого б це його мали списати в 1991 році, тридцать п'ять років тому.
показать весь комментарий
15.06.2026 18:06 Ответить
Втомився, стільки років літати
показать весь комментарий
15.06.2026 16:27 Ответить
Рада за нього.
Але міг би десь і на кацапів впасти
показать весь комментарий
15.06.2026 16:27 Ответить
Можу помріяти - "з екіпажем тай йще з членами родини й усім обслуговуючим персоналом" ...
показать весь комментарий
15.06.2026 16:30 Ответить
Боде! Як гарно!!! Як красиво він падає! Хочу ще! З іешими такими ж.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:31 Ответить
Гепнувся як мішок з гівном. Або обидва двигуни відмовили, або щось відвалилось і втратив керування. Втому металу і сопромат ніхто не відміняв як і кацапську жопорукість .
показать весь комментарий
15.06.2026 16:35 Ответить
Совість літак замучила вирішив ціною власного життя позбутися лайна сидячого всередині нього
показать весь комментарий
15.06.2026 16:37 Ответить
Може Ви й праві..і це був один з тих літаків, які кацапня в нас віджала.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:46 Ответить
Ту-22м3 кацапи в нас не віджимали, від слова зовсім. Були намагання в Полтаві, але завадили. Ту-22м3 порізали, ракети Х-22 знищили.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:20 Ответить
Угу. Да щаз. І ядерку не віджимали.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:39 Ответить
Шановна, Ту22м3 були у 184полку (м.Прилуки), 185 полк (м.Полтава), та в м.Октябрьське АРК. Мені розповідати не потрібно, що віджимали, а що ні. Я служив у Полтаві, Ніжині, Прилуках і на пам"ять не страждаю!
показать весь комментарий
15.06.2026 17:56 Ответить
Тобто Ви й віддали літаки. Нормас так. А тепер вони нас ********. Круть
показать весь комментарий
15.06.2026 17:59 Ответить
Давно на це чекав. Статистика, як і помпаж, невблаганна.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:37 Ответить
Прекрасний політ в земну твердь.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:37 Ответить
Заждіть, тварини, скоро знаменитий, його величність - Серпень...Вам у серпні пре так, що небу душно
показать весь комментарий
15.06.2026 16:37 Ответить
При посадці ,як бачимо -навчилися на відмінно,тепер вчіться на взльоті.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:39 Ответить
І чого радійте, іх в кацапів ще багато.
показать весь комментарий
15.06.2026 16:41 Ответить
Ну так, треба поплакати за лапеногих
показать весь комментарий
15.06.2026 16:48 Ответить
Ми радіємо, що їх у кацапів ще багато буде падати
показать весь комментарий
15.06.2026 16:57 Ответить
Ну как много. На ходу десятка два. А те что могут кинжалы нести по пальцам одной руки пересчитать.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:06 Ответить
да,да много)))))и делают по 1000 штук в месяц,повой еще "ухххххххх хахлы ваши удары ниочем,слабые хахлы ну сдайтесь ну пожалуйста,а о мы еще не начинали и вообще мы еще не начинали просто сейчас по 6-8 тушек посылаем а не 20-25 за раз потомучто добрые и паутина не причем" забыл что там и снарядов у вас ********** было на 10 лет войны с натой а закончились по факту на северодонецке)
показать весь комментарий
15.06.2026 17:20 Ответить
Он вчєра нє вєрнулся із боя...
показать весь комментарий
15.06.2026 16:41 Ответить
Голосом кобзона: "А город подумал - учєнья iду-у-ут.."
(i далi проiгриш на баянi)
показать весь комментарий
15.06.2026 16:45 Ответить
божья кара
показать весь комментарий
15.06.2026 16:46 Ответить
Здоров'я погибшим!🥃
показать весь комментарий
15.06.2026 16:47 Ответить
Щоб у чані зі смолою довше витримати
показать весь комментарий
15.06.2026 16:49 Ответить
Ета што такоє? (с)
Дрони перехоплювачі вже і до ТУшок дістаються? Чи здалося?
показать весь комментарий
15.06.2026 16:48 Ответить
Зачёт здан. Аценка "Атлична" 😁
показать весь комментарий
15.06.2026 16:48 Ответить
Фигура высшего пилотажа ШТОПОР!!! ***** сказало работать, от они и работают...
показать весь комментарий
15.06.2026 16:51 Ответить
Один "капатультировался" в воду - может и не выплыл ....
показать весь комментарий
15.06.2026 16:55 Ответить
Нє упал, в атрицательно взлетел
показать весь комментарий
15.06.2026 16:55 Ответить
«Живіть у жасі, хробаки», - командувач СБС Роберт «Мадяр» заявив , що конвеєр відплати вже запущено
показать весь комментарий
15.06.2026 16:59 Ответить
Зі 160-ми те саме буде.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:02 Ответить
капатультировались четверо...хм...шкода
показать весь комментарий
15.06.2026 17:34 Ответить
Тренувальний політ? Чи це той, хто повертався з дозаправкою після бомбардування Києва?
показать весь комментарий
15.06.2026 17:37 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2026 17:45 Ответить
Нажаль без БК
показать весь комментарий
15.06.2026 17:57 Ответить
 
 