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Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ. ВИДЕО
В Иркутской области РФ, по предварительным данным, разбился самолет Ту-22М3 с аэродрома "Белая".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Один из очевидцев заявил, что самолет упал в Свирске (Иркутская область). На месте виден столб дыма.
Также утверждается, что экипаж, вероятно, успел спастись.
Что говорят в Минобороны РФ?
Там заявили, что Ту-22M3 "упал во время захода на посадку во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области".
Экипаж катапультировался.
"Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", - сказали там.
Топ комментарии
+28 Ярослав Кийко
показать весь комментарий15.06.2026 16:28 Ответить Ссылка
+23 Володимир Омельянов
показать весь комментарий15.06.2026 16:23 Ответить Ссылка
+22 Ярослав Кийко
показать весь комментарий15.06.2026 16:22 Ответить Ссылка
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А можем павтаріть на біс? 😂
Слава Україні!
Єщьо много, много раз!
Можно сорок раз по разу,
Лучне сорок каждий раз!
Але міг би десь і на кацапів впасти
(i далi проiгриш на баянi)
Дрони перехоплювачі вже і до ТУшок дістаються? Чи здалося?