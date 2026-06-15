Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ. ВИДЕО

В Иркутской области РФ, по предварительным данным, разбился самолет Ту-22М3 с аэродрома "Белая".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

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Один из очевидцев заявил, что самолет упал в Свирске (Иркутская область). На месте виден столб дыма.

Также утверждается, что экипаж, вероятно, успел спастись.

Что говорят в Минобороны РФ?

Там заявили, что Ту-22M3 "упал во время захода на посадку во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области".

Экипаж катапультировался.

"Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", - сказали там.

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