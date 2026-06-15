Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ. ВIДЕО

В Іркутській області РФ, попередньо, розбився літак Ту-22м3 з аеродрому "Белая".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Один з очевидців заявив, що літак впав у Свірську (Іркутська область). На місці видно стовп диму.

Також стверджується, що екіпаж, ймовірно, встиг врятуватися.

Що кажуть у Міноборони РФ?

Там заявили, що Ту-22M3 "впав під час заходу на посадку під час навчально-тренувального польоту в Іркутській області".

Екіпаж катапультувався.

"Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС", - сказали там.

Дивіться: У РФ впав Ан-22 "Антей": важкий транспортний літак розвалився в повітрі, всі загинули. ВIДЕО