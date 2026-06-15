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Новини Відео В Росії впав літак
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Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ. ВIДЕО

В Іркутській області РФ, попередньо, розбився літак Ту-22м3 з аеродрому "Белая".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Один з очевидців заявив, що літак впав у Свірську (Іркутська область). На місці видно стовп диму.

Також стверджується, що екіпаж, ймовірно, встиг врятуватися.

Що кажуть у Міноборони РФ?

Там заявили, що Ту-22M3 "впав під час заходу на посадку під час навчально-тренувального польоту в Іркутській області".

Екіпаж катапультувався.

"Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС", - сказали там.

Дивіться: У РФ впав Ан-22 "Антей": важкий транспортний літак розвалився в повітрі, всі загинули. ВIДЕО

Автор: 

росія (70431) Іркутськ (1)
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Топ коментарі
+27
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15.06.2026 16:28 Відповісти
+22
Яка чудова новина ! смерть рашиським виродкам.
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15.06.2026 16:23 Відповісти
+21
Гойда, братья!
А можем павтаріть на біс? 😂
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15.06.2026 16:22 Відповісти
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Гойда, братья!
А можем павтаріть на біс? 😂
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15.06.2026 16:22 Відповісти
Катюзі ************, потзаслузі!!!
Слава Україні!
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15.06.2026 16:35 Відповісти
Ех раз, єщьо раз,
Єщьо много, много раз!
Можно сорок раз по разу,
Лучне сорок каждий раз!
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15.06.2026 17:05 Відповісти
Яка чудова новина ! смерть рашиським виродкам.
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15.06.2026 16:23 Відповісти
Порвав баян!
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15.06.2026 17:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY&list=RDSK1G9FmZlhY&start_radio=1
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15.06.2026 16:23 Відповісти
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15.06.2026 16:29 Відповісти
А як інакше - важчий за повітря
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15.06.2026 16:25 Відповісти
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15.06.2026 16:28 Відповісти
Прокляли
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15.06.2026 16:26 Відповісти
Випрацював ресурс. Вони ж юзають в режимі нонстоп без техобслуговування
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15.06.2026 16:30 Відповісти
Скоріше бояришник закінчився, в знизу магазин побачили
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15.06.2026 16:39 Відповісти
Це лайно по всім льотним нормам має бути списане вже 35 років тому але нехай московити дохнуть це добре у всі віки
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15.06.2026 16:26 Відповісти
Втомився, стільки років літати
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15.06.2026 16:27 Відповісти
Рада за нього.
Але міг би десь і на кацапів впасти
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15.06.2026 16:27 Відповісти
Можу помріяти - "з екіпажем тай йще з членами родини й усім обслуговуючим персоналом" ...
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15.06.2026 16:30 Відповісти
Боде! Як гарно!!! Як красиво він падає! Хочу ще! З іешими такими ж.
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15.06.2026 16:31 Відповісти
Гепнувся як мішок з гівном. Або обидва двигуни відмовили, або щось відвалилось і втратив керування. Втому металу і сопромат ніхто не відміняв як і кацапську жопорукість .
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15.06.2026 16:35 Відповісти
Совість літак замучила вирішив ціною власного життя позбутися лайна сидячого всередині нього
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15.06.2026 16:37 Відповісти
Може Ви й праві..і це був один з тих літаків, які кацапня в нас віджала.
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15.06.2026 16:46 Відповісти
Ту-22м3 кацапи в нас не віджимали, від слова зовсім. Були намагання в Полтаві, але завадили. Ту-22м3 порізали, ракети Х-22 знищили.
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15.06.2026 17:20 Відповісти
Угу. Да щаз. І ядерку не віджимали.
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15.06.2026 17:39 Відповісти
Шановна, Ту22м3 були у 184полку (м.Прилуки), 185 полк (м.Полтава), та в м.Октябрьське АРК. Мені розповідати не потрібно, що віджимали, а що ні. Я служив у Полтаві, Ніжині, Прилуках і на пам"ять не страждаю!
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15.06.2026 17:56 Відповісти
Тобто Ви й віддали літаки. Нормас так. А тепер вони нас ********. Круть
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15.06.2026 17:59 Відповісти
Давно на це чекав. Статистика, як і помпаж, невблаганна.
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15.06.2026 16:37 Відповісти
Прекрасний політ в земну твердь.
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15.06.2026 16:37 Відповісти
Заждіть, тварини, скоро знаменитий, його величність - Серпень...Вам у серпні пре так, що небу душно
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15.06.2026 16:37 Відповісти
При посадці ,як бачимо -навчилися на відмінно,тепер вчіться на взльоті.
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15.06.2026 16:39 Відповісти
І чого радійте, іх в кацапів ще багато.
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15.06.2026 16:41 Відповісти
Ну так, треба поплакати за лапеногих
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15.06.2026 16:48 Відповісти
Ми радіємо, що їх у кацапів ще багато буде падати
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15.06.2026 16:57 Відповісти
Ну как много. На ходу десятка два. А те что могут кинжалы нести по пальцам одной руки пересчитать.
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15.06.2026 17:06 Відповісти
да,да много)))))и делают по 1000 штук в месяц,повой еще "ухххххххх хахлы ваши удары ниочем,слабые хахлы ну сдайтесь ну пожалуйста,а о мы еще не начинали и вообще мы еще не начинали просто сейчас по 6-8 тушек посылаем а не 20-25 за раз потомучто добрые и паутина не причем" забыл что там и снарядов у вас ********** было на 10 лет войны с натой а закончились по факту на северодонецке)
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15.06.2026 17:20 Відповісти
Он вчєра нє вєрнулся із боя...
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15.06.2026 16:41 Відповісти
Голосом кобзона: "А город подумал - учєнья iду-у-ут.."
(i далi проiгриш на баянi)
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15.06.2026 16:45 Відповісти
божья кара
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15.06.2026 16:46 Відповісти
Здоров'я погибшим!🥃
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15.06.2026 16:47 Відповісти
Щоб у чані зі смолою довше витримати
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15.06.2026 16:49 Відповісти
Ета што такоє? (с)
Дрони перехоплювачі вже і до ТУшок дістаються? Чи здалося?
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15.06.2026 16:48 Відповісти
Зачёт здан. Аценка "Атлична" 😁
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15.06.2026 16:48 Відповісти
Фигура высшего пилотажа ШТОПОР!!! ***** сказало работать, от они и работают...
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15.06.2026 16:51 Відповісти
Один "капатультировался" в воду - может и не выплыл ....
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15.06.2026 16:55 Відповісти
Нє упал, в атрицательно взлетел
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15.06.2026 16:55 Відповісти
«Живіть у жасі, хробаки», - командувач СБС Роберт «Мадяр» заявив , що конвеєр відплати вже запущено
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15.06.2026 16:59 Відповісти
Зі 160-ми те саме буде.
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15.06.2026 17:02 Відповісти
капатультировались четверо...хм...шкода
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15.06.2026 17:34 Відповісти
Тренувальний політ? Чи це той, хто повертався з дозаправкою після бомбардування Києва?
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15.06.2026 17:37 Відповісти
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15.06.2026 17:45 Відповісти
Нажаль без БК
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15.06.2026 17:57 Відповісти
 
 