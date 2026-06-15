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Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ. ВIДЕО
В Іркутській області РФ, попередньо, розбився літак Ту-22м3 з аеродрому "Белая".
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Один з очевидців заявив, що літак впав у Свірську (Іркутська область). На місці видно стовп диму.
Також стверджується, що екіпаж, ймовірно, встиг врятуватися.
Що кажуть у Міноборони РФ?
Там заявили, що Ту-22M3 "впав під час заходу на посадку під час навчально-тренувального польоту в Іркутській області".
Екіпаж катапультувався.
"Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС", - сказали там.
Топ коментарі
+27 Ярослав Кийко
показати весь коментар15.06.2026 16:28 Відповісти Посилання
+22 Володимир Омельянов
показати весь коментар15.06.2026 16:23 Відповісти Посилання
+21 Ярослав Кийко
показати весь коментар15.06.2026 16:22 Відповісти Посилання
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А можем павтаріть на біс? 😂
Слава Україні!
Єщьо много, много раз!
Можно сорок раз по разу,
Лучне сорок каждий раз!
Але міг би десь і на кацапів впасти
(i далi проiгриш на баянi)
Дрони перехоплювачі вже і до ТУшок дістаються? Чи здалося?