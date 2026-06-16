Беларусь не нападет? Почему Лукашенко извинился перед Зеленским и похвалил ВСУ. ВИДЕО

Почему самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко вдруг начал извиняться перед Владимиром Зеленским и хвалить Вооружённые Силы Украины — размышляет Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

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