Беларусь не нападет? Почему Лукашенко извинился перед Зеленским и похвалил ВСУ. ВИДЕО
Почему самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко вдруг начал извиняться перед Владимиром Зеленским и хвалить Вооружённые Силы Украины — размышляет Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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БССР завжди під підозрою !!
А дрони і зараз залітають від бацькі
Шо брали битум, то когда было.
Ермак шастал в Белорусь. Славно известную двушечку везли через белорусский кордон.
Как пишут уважаемые нами люди (tZE inform) Дмитриев (да, да тот самый) приезжал к нам через Белорусь, используя свой украинский паспорт.
Потом, когда ***** сдал всех, выставили вперед Абрамовича