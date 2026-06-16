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Беларусь не нападет? Почему Лукашенко извинился перед Зеленским и похвалил ВСУ. ВИДЕО

Почему самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко вдруг начал извиняться перед Владимиром Зеленским и хвалить Вооружённые Силы Украины — размышляет Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Лукашенко извинился перед Зеленским за предыдущие заявления: Беларусь не будет воевать с Украиной

Автор: 

Беларусь (8068) Зеленский Владимир (24520) Лукашенко Александр (3631)
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Дивний заголовок...
БССР завжди під підозрою !!
А дрони і зараз залітають від бацькі
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16.06.2026 21:34 Ответить
Зеленський з єрмаком і татаровим та банановим, зрадили Україну здавши самозванному Українську спецоперацію проти убивць Українців, - вагнерівців!!! Злочин ЗРАДИ України групою осіб з Урядового кварталу, але генпрокурор та ДБР і СБУ, МВС та ще з десяток керовників, вчинили саботаж і промовчали, набравши у рота лайна!
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16.06.2026 21:35 Ответить
Ну тепер вже точно не буде ударів по білорусіі...
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16.06.2026 21:36 Ответить
Ну, якби збирались нападати, то, напевно, було в видно накопичення сил. І це не залишилось би непоміченим в ********* світі. Але отакі заяви таки насторожують, бо війна - це мистецтво брехні, китайці говорили, у путлер і його шістка цим керуються.
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16.06.2026 21:39 Ответить
Зрозуміль, що бреше. Згадайте, як кацапи в 21-22 роках півроку брехали, що не нападуть.
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16.06.2026 21:42 Ответить
Таки нападёт Али нет???
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16.06.2026 21:45 Ответить
А може намагається відкосити від Гааги??
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16.06.2026 21:46 Ответить
Вірити цій пуйловській шалаві недопутимо!!
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16.06.2026 21:47 Ответить
Да, да. Нам без Белорусии никак нельзя.
Шо брали битум, то когда было.
Ермак шастал в Белорусь. Славно известную двушечку везли через белорусский кордон.
Как пишут уважаемые нами люди (tZE inform) Дмитриев (да, да тот самый) приезжал к нам через Белорусь, используя свой украинский паспорт.
Потом, когда ***** сдал всех, выставили вперед Абрамовича
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16.06.2026 21:49 Ответить
 
 