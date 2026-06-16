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Білорусь не нападе? Чому Лукашенко перепросив Зеленського і похвалив ЗСУ. ВIДЕО

Чому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптом почав перепрошувати Володимира Зеленського і хвалити Збройні Сили України – міркує Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Також читайте: Лукашенко перепросив у Зеленського за попередні заяви: Білорусь не воюватиме з Україною

Автор: 

Білорусь (8153) Зеленський Володимир (28045) Лукашенко Олександр (2713)
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Топ коментарі
+8
Дивний заголовок...
БССР завжди під підозрою !!
А дрони і зараз залітають від бацькі
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16.06.2026 21:34 Відповісти
+7
Зрозуміль, що бреше. Згадайте, як кацапи в 21-22 роках півроку брехали, що не нападуть.
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16.06.2026 21:42 Відповісти
+4
Зеленський з єрмаком і татаровим та банановим, зрадили Україну здавши самозванному Українську спецоперацію проти убивць Українців, - вагнерівців!!! Злочин ЗРАДИ України групою осіб з Урядового кварталу, але генпрокурор та ДБР і СБУ, МВС та ще з десяток керовників, вчинили саботаж і промовчали, набравши у рота лайна!
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16.06.2026 21:35 Відповісти
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Дивний заголовок...
БССР завжди під підозрою !!
А дрони і зараз залітають від бацькі
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16.06.2026 21:34 Відповісти
Зеленський з єрмаком і татаровим та банановим, зрадили Україну здавши самозванному Українську спецоперацію проти убивць Українців, - вагнерівців!!! Злочин ЗРАДИ України групою осіб з Урядового кварталу, але генпрокурор та ДБР і СБУ, МВС та ще з десяток керовників, вчинили саботаж і промовчали, набравши у рота лайна!
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16.06.2026 21:35 Відповісти
Ну тепер вже точно не буде ударів по білорусіі...
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16.06.2026 21:36 Відповісти
Ну, якби збирались нападати, то, напевно, було в видно накопичення сил. І це не залишилось би непоміченим в ********* світі. Але отакі заяви таки насторожують, бо війна - це мистецтво брехні, китайці говорили, у путлер і його шістка цим керуються.
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16.06.2026 21:39 Відповісти
перед вторгненням пу говорив саме ці слова так що, все що говорить цей бацька, треба ділити на два, до того ж
він повністю лежить під пу ... і з території бєларусі танки вдерлися в Україну...
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16.06.2026 22:24 Відповісти
З усім погоджуюсь, із цим теж "отакі заяви таки насторожують" - хочеш миру, готуйсь до війни. Але не думаю, що нападуть, тому що сильних поважають. Бульбопюрер не може на бачити як ми виносимо фторую армію міра і не може не розуміти що його бульбостан буде винесений за два тижні. Там то і виносить особливо то нічого.
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16.06.2026 22:29 Відповісти
Зрозуміль, що бреше. Згадайте, як кацапи в 21-22 роках півроку брехали, що не нападуть.
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16.06.2026 21:42 Відповісти
Таки нападёт Али нет???
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16.06.2026 21:45 Відповісти
А може намагається відкосити від Гааги??
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16.06.2026 21:46 Відповісти
Вірити цій пуйловській шалаві недопутимо!!
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16.06.2026 21:47 Відповісти
Не хоче опинитись в Гаазі,то й петляє.І веселих дрончиків дууууже не хоче отримати
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16.06.2026 22:08 Відповісти
Да, да. Нам без Белорусии никак нельзя.
Шо брали битум, то когда было.
Ермак шастал в Белорусь. Славно известную двушечку везли через белорусский кордон.
Как пишут уважаемые нами люди (tZE inform) Дмитриев (да, да тот самый) приезжал к нам через Белорусь, используя свой украинский паспорт.
Потом, когда ***** сдал всех, выставили вперед Абрамовича
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16.06.2026 21:49 Відповісти
А може... - Новим директором розвідувальної служби «Моссад» призначено Романа Гофмана, вихідця з Білорусі.
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16.06.2026 21:54 Відповісти
Лукавить Лукашенко, ой лукавить. Щось вже надумали з пуйлом. Скоріше за все підготовлені оператори дронів з бульбашів, які будуть запускати дрони з Бульбашії.
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16.06.2026 22:20 Відповісти
якщо будуть запускати, то отвєтка не забариться прилітіти ... нахай тоді не каже, а нам за що...
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16.06.2026 22:28 Відповісти
Мабуть старий чіпсер знає, що на болотах діється щось недобре.
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16.06.2026 22:21 Відповісти
Бо мокрі труселя натирають між ногами.
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16.06.2026 22:22 Відповісти
500 цілей забагато, 3 достатньо: 2 НПЗ м. Мозирь та м. Новополоцьк та Біларуськалій, і Біларусь летить в прірву
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16.06.2026 22:34 Відповісти
 
 