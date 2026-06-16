Білорусь не нападе? Чому Лукашенко перепросив Зеленського і похвалив ЗСУ. ВIДЕО
Чому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптом почав перепрошувати Володимира Зеленського і хвалити Збройні Сили України – міркує Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Az AZLK
показати весь коментар16.06.2026 21:34 Відповісти Посилання
+7 Onufri Zagloba
показати весь коментар16.06.2026 21:42 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.06.2026 21:35 Відповісти Посилання
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БССР завжди під підозрою !!
А дрони і зараз залітають від бацькі
він повністю лежить під пу ... і з території бєларусі танки вдерлися в Україну...
Шо брали битум, то когда было.
Ермак шастал в Белорусь. Славно известную двушечку везли через белорусский кордон.
Как пишут уважаемые нами люди (tZE inform) Дмитриев (да, да тот самый) приезжал к нам через Белорусь, используя свой украинский паспорт.
Потом, когда ***** сдал всех, выставили вперед Абрамовича