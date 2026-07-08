Странное дело Березовской/Саммит в Анкаре/Сколько ещё будут наносить удары по Киеву? // Без цензуры. ВИДЕО

В новом выпуске журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассматривает несколько актуальных тем.

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В центре внимания — так называемое дело Березовской. Речь идет о событии, произошедшем в Монако вечером 29 июня. Журналистка анализирует обстоятельства и детали этой ситуации.

Также в выпуске затрагивается тема международной политики. В частности, обсуждается саммит НАТО в Анкаре и возможные последствия для Украины.

Отдельное внимание уделено теме безопасности столицы. В материале речь идет о том, как долго ещё Россия может наносить удары по Киеву.

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