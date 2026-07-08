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Дивна справа Березовської/Cаміт у Анкарі/Скільки ще битимуть по Києву? // Без цензури. ВIДЕО
У свіжому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розглядає кілька актуальних тем.
У центрі уваги — так звана справа Березовської. Йдеться про подію, яка сталася у Монако ввечері 29 червня. Журналістка аналізує обставини та деталі цієї ситуації.
Також у випуску порушується питання міжнародної політики. Зокрема, обговорюється саміт НАТО в Анкарі та можливі наслідки для України.
Окрему увагу приділено темі безпеки столиці. У матеріалі йдеться про те, скільки ще Росія може завдавати ударів по Києву.
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