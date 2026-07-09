СТОЛКНОВЕНИЯ С ТЦК, "САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" ОФИЦЕРА ГУР И УКРАИНСКИЕ PATRIOT | ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ. ВИДЕО

С сегодняшнего дня стартуют еженедельные эфиры с Ириной Ромалийской.

Главные события недели, аналитика, факты, важные моменты — всё, что стоит знать.

Сегодня в эфире:

Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре — действительно ли Путин готов закончить войну? Громкие подробности покушения на Ермолаева в Монако: разведчик признался в убийстве подозреваемой. Столкновение с ТЦК во Львове.

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