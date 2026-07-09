РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14388 посетителей онлайн
Новости Видео
721 6

СТОЛКНОВЕНИЯ С ТЦК, "САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" ОФИЦЕРА ГУР И УКРАИНСКИЕ PATRIOT | ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ. ВИДЕО

С сегодняшнего дня стартуют еженедельные эфиры с Ириной Ромалийской.

Главные события недели, аналитика, факты, важные моменты — всё, что стоит знать.

Сегодня в эфире:

Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре — действительно ли Путин готов закончить войну? Громкие подробности покушения на Ермолаева в Монако: разведчик признался в убийстве подозреваемой. Столкновение с ТЦК во Львове.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

НАТО (10768) саммит (1281) ТЦК (1200)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 