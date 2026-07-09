СУТИЧКИ З ТЦК, "САМОДІЯЛЬНІСТЬ" ОФІЦЕРА ГУР І УКРАЇНСЬКІ PATRIOT | ІРИНА РОМАЛІЙСЬКА. ВIДЕО

Відсьогодні стартують щотижневі ефіри з Іриною Ромалійською.

Головні події тижня, аналітика, факти, важливі акценти — все, що варто знати.

Сьогодні в ефірі:

Трамп зустрівся із Зеленським на саміті НАТО в Анкарі — чи справді Путін готовий закінчити війну? Гучні подробиці замаху на Єрмолаєва в Монако: розвідник зізнався у вбивстві підозрюваної. Сутичка з ТЦК у Львові.

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