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Россия готовит принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях, - Андрющенко. ВИДЕО

Россия готовит масштабную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, рассматривая их в качестве первоочередного мобилизационного резерва.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным Андрющенко, Кремль завершил подготовку и планирует перейти от скрытого рекрутинга к открытым и агрессивным мобилизационным мерам.

По его словам, оккупационные администрации уже разворачивают первые "войсккоматы" в Запорожской области. Это может свидетельствовать о подготовке к полному учету населения и последующему принудительному привлечению украинцев в армию РФ.

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Автор: 

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Топ комментарии
+8
Так а хіба їх всіх ще не мобілізували і не кинули на м'ясні штурми? Ну так казали раніше, в тому числі сам Андрющенко.
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23.07.2026 15:34 Ответить
+4
кацапи це самі придумали, чи піддивились?
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23.07.2026 15:23 Ответить
+4
Петро Андрющенко не хоче в ТЦК сходити, до речі?
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23.07.2026 15:25 Ответить

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