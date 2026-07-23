Россия готовит принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях, - Андрющенко. ВИДЕО

Россия готовит масштабную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, рассматривая их в качестве первоочередного мобилизационного резерва.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным Андрющенко, Кремль завершил подготовку и планирует перейти от скрытого рекрутинга к открытым и агрессивным мобилизационным мерам.

По его словам, оккупационные администрации уже разворачивают первые "войсккоматы" в Запорожской области. Это может свидетельствовать о подготовке к полному учету населения и последующему принудительному привлечению украинцев в армию РФ.

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