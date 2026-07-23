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Россия готовит принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях, - Андрющенко. ВИДЕО
Россия готовит масштабную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, рассматривая их в качестве первоочередного мобилизационного резерва.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным Андрющенко, Кремль завершил подготовку и планирует перейти от скрытого рекрутинга к открытым и агрессивным мобилизационным мерам.
По его словам, оккупационные администрации уже разворачивают первые "войсккоматы" в Запорожской области. Это может свидетельствовать о подготовке к полному учету населения и последующему принудительному привлечению украинцев в армию РФ.
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+8 Alex Rozhenko #597231
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+4 Максим Коваленко
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показать весь комментарий23.07.2026 15:25 Ответить Ссылка
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