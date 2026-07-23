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Росія готує примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях, - Андрющенко. ВIДЕО

Росія готує масштабну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, розглядаючи їх як першочерговий мобілізаційний резерв.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Андрющенка, Кремль завершив підготовку та планує перейти від прихованого рекрутингу до відкритих і агресивних мобілізаційних заходів.

За його словами, окупаційні адміністрації вже розгортають перші "військкомати" у Запорізькій області. Це може свідчити про підготовку до повного обліку населення та подальшого примусового залучення українців до армії РФ.

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Автор: 

армія рф (21591) окупація (7005) росія (70942) мобілізація (3497) Андрющенко Петро (709)
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Топ коментарі
+8
Так а хіба їх всіх ще не мобілізували і не кинули на м'ясні штурми? Ну так казали раніше, в тому числі сам Андрющенко.
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23.07.2026 15:34 Відповісти
+4
кацапи це самі придумали, чи піддивились?
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23.07.2026 15:23 Відповісти
+4
Петро Андрющенко не хоче в ТЦК сходити, до речі?
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23.07.2026 15:25 Відповісти

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