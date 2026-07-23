Росія готує примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях, - Андрющенко. ВIДЕО

Росія готує масштабну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, розглядаючи їх як першочерговий мобілізаційний резерв.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Андрющенка, Кремль завершив підготовку та планує перейти від прихованого рекрутингу до відкритих і агресивних мобілізаційних заходів.

За його словами, окупаційні адміністрації вже розгортають перші "військкомати" у Запорізькій області. Це може свідчити про підготовку до повного обліку населення та подальшого примусового залучення українців до армії РФ.

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