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Росія готує примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях, - Андрющенко. ВIДЕО
Росія готує масштабну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, розглядаючи їх як першочерговий мобілізаційний резерв.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними Андрющенка, Кремль завершив підготовку та планує перейти від прихованого рекрутингу до відкритих і агресивних мобілізаційних заходів.
За його словами, окупаційні адміністрації вже розгортають перші "військкомати" у Запорізькій області. Це може свідчити про підготовку до повного обліку населення та подальшого примусового залучення українців до армії РФ.
Топ коментарі
+8 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар23.07.2026 15:34 Відповісти Посилання
+4 Максим Коваленко
показати весь коментар23.07.2026 15:23 Відповісти Посилання
+4 Максим Коваленко
показати весь коментар23.07.2026 15:25 Відповісти Посилання
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