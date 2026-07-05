РФ перекидає сили через окупований Маріуполь малими групами, маскуючи колони під цивільні авто, - Андрющенко. ВIДЕО

Росіяни перекидають сили на північ Донецької області - малими групами і під прикриттям звичайного транспорту.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Військові переміщення. Пріоритет - північ Донецької області. Але цікаве інше. Уся колона на відео - військова. Хоча зовні так одразу й не скажеш. Саме так тепер росіяни перекидають сили через Маріуполь - малими групами, під прикриттям звичайного транспорту", - зазначив Андрющенко.

Також він зауважив, що такі колони рухаються в супроводі мобільних вогневих груп.

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Військова логістика РФ стала прихованішою

За словами Андрющенка, побачити це можна лише "з землі".

"І це добре показує, наскільки обережнішою та прихованішою стала російська військова логістика", - наголосив він.

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