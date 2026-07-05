РФ перебрасывает силы через Мариуполь небольшими группами, маскируя колонны под гражданские автомобили, - Андрющенко
Россияне перебрасывают силы на север Донецкой области - небольшими группами и под прикрытием обычного транспорта.
Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Военные перемещения. Приоритет - север Донецкой области. Но интересно другое. Вся колонна на видео - военная. Хотя с виду так сразу и не скажешь. Именно так теперь россияне перебрасывают силы через Мариуполь - небольшими группами, под прикрытием обычного транспорта", - отметил Андрющенко.
Также он отметил, что такие колонны движутся в сопровождении мобильных огневых групп.
Военная логистика РФ стала более скрытной
По словам Андрющенко, увидеть это можно только "с земли".
"И это хорошо показывает, насколько осторожнее и скрытнее стала российская военная логистика", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль