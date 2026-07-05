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РФ перебрасывает силы через Мариуполь небольшими группами, маскируя колонны под гражданские автомобили, - Андрющенко

Россияне перебрасывают силы на север Донецкой области - небольшими группами и под прикрытием обычного транспорта.

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Военные перемещения. Приоритет - север Донецкой области. Но интересно другое. Вся колонна на видео - военная. Хотя с виду так сразу и не скажешь. Именно так теперь россияне перебрасывают силы через Мариуполь - небольшими группами, под прикрытием обычного транспорта", - отметил Андрющенко.

Также он отметил, что такие колонны движутся в сопровождении мобильных огневых групп.

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Военная логистика РФ стала более скрытной

По словам Андрющенко, увидеть это можно только "с земли".

"И это хорошо показывает, насколько осторожнее и скрытнее стала российская военная логистика", - подчеркнул он.

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Автор: 

армия РФ (23239) Мариуполь (5641) Донецкая область (12570) Андрющенко Петр (595) Мариупольский район (113)
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Топ комментарии
+18
Кацапи б'ють не тільки по вантажному автотранспорту але й по цивільному, легковому.Щоб не помилитись треба бити по всьому вантажному,хай переходять на гужовий.
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05.07.2026 12:22 Ответить
+14
Всі якби "зерноорковози" треба палити, вони пересікли державний кордон незаконно,підягають спаленню !
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05.07.2026 12:24 Ответить
+14
Бити все, що їздить. Нашого там немає
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05.07.2026 12:40 Ответить

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