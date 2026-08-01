РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11266 посетителей онлайн
Новости Видео Взрыв авто
6 564 15

Россиянин снял на видео взрыв горящей фуры в Пермском крае: "Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь"

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снял горящий грузовик на обочине дороги в Пермском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время съемки охваченная огнем фура внезапно взорвалась, что вызвало бурную реакцию автора видео.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь", - эмоционально восклицает россиянин после мощного взрыва грузовика.

Информация о причинах возгорания и последующего взрыва транспортного средства пока отсутствует.

Смотрите также: Дроны атаковали химический комплекс в Пермском крае РФ: поражен промышленный объект. ВИДЕО

Читайте также: Украинские дроны за день атаковали уже третий логистический центр Wildberries в России, - российские СМИ

Автор: 

авто (4352) взрыв (7136) Пермский край РФ (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
мабуть китайські трусєля на Вайлдберіз везли.
показать весь комментарий
01.08.2026 15:49 Ответить
+11
россия ПУтинсская : ------
От академика САХАРОВА..
До " академика " Кадрылова...!!
От молоточка ПРАВОСУДИЯ................
До КУВАЛДЫ ПРИХОЖЫНА ....
.
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.08.2026 16:09 Ответить
+8
Та хай їдуть - нах! - і ти їдь до фури - вумник
показать весь комментарий
01.08.2026 15:51 Ответить

Загрузка...

 
 