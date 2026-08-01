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Россиянин снял на видео взрыв горящей фуры в Пермском крае: "Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь"
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снял горящий грузовик на обочине дороги в Пермском крае РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время съемки охваченная огнем фура внезапно взорвалась, что вызвало бурную реакцию автора видео.
"Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь", - эмоционально восклицает россиянин после мощного взрыва грузовика.
Информация о причинах возгорания и последующего взрыва транспортного средства пока отсутствует.
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