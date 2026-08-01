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Росіянин зняв на відео вибух палаючої фури в Пермському краї: "Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин зафільмував палаючу вантажівку на узбіччі дороги у Пермському краї РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомки охоплена вогнем фура раптово вибухнула, чим викликала бурхливу реакцію автора відео.
"Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь", - емоційно вигукує росіянин після потужного вибуху вантажівки.
Інформація про причини займання та подальшого вибуху транспортного засобу наразі відсутня.
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От академика САХАРОВА..
До " академика " Кадрылова...!!
От молоточка ПРАВОСУДИЯ................
До КУВАЛДЫ ПРИХОЖЫНА ....
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