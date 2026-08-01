Росіянин зняв на відео вибух палаючої фури в Пермському краї: "Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин зафільмував палаючу вантажівку на узбіччі дороги у Пермському краї РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомки охоплена вогнем фура раптово вибухнула, чим викликала бурхливу реакцію автора відео.

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"Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь", - емоційно вигукує росіянин після потужного вибуху вантажівки.

Інформація про причини займання та подальшого вибуху транспортного засобу наразі відсутня.

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