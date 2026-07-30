Українські дрони за день атакували вже третій логістичний центр Wildberries у Росії, - росЗМІ

У Росії заявили про атаку українських безпілотників на третій за день логістичний центр маркетплейса Wildberries. Після удару в Пермському краї виникла пожежа на сортувальному центрі компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали, зокрема Astra.

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За даними видання, під удар потрапив сортувальний центр Wildberries у селі Замулянка Пермського краю. Український моніторинговий канал Exilenova+ опублікував фото та відео пожежі на об'єкті.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив, що російська ППО нібито збила 30 безпілотників. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено дві нежитлові будівлі, а постраждалих немає.

Це вже третій логістичний центр Wildberries, який зазнав атаки протягом дня. Раніше російська влада повідомляла про удари по складах компанії у Пензенській області та Удмуртії. На обох об'єктах виникли пожежі. У Пензенській області, за твердженням російської сторони, одна людина дістала поранення, а близько 200 працівників евакуювали. У Сарапулі персонал встигли вивести до початку атаки.

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За даними російського видання "Верстка", від 18 липня українські безпілотники уразили вже 16 логістичних центрів Wildberries. Стверджується, що з експлуатації виведено понад 860 тисяч квадратних метрів складських площ, що становить більш як 15% усіх логістичних потужностей компанії.

Найбільших втрат, за даними російських ЗМІ, Wildberries зазнав у підмосковній Електросталі, де після пожежі було знищено близько 250 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Також повідомлялося про значні пошкодження логістичного комплексу в Рязані.

Після серії атак компанія, за інформацією російських медіа, почала шукати нові складські приміщення. Водночас власники нерухомості неохоче укладають договори оренди через ризик нових ударів безпілотників. Крім того, Wildberries розглядає можливість розміщення частини логістичних потужностей у Казахстані та просить російську владу про податкову підтримку.

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