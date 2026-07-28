Чому бомблять Wildberries? Все про корейську власницю, Кадирова і зв’язки із армією РФ // Без цензури. ВIДЕО

Росія намагається представити удари по складах Wildberries як атаку на цивільний бізнес.

Але на маркетплейсі відкрито продавали компоненти для БПЛА, тактичні рації, антени, оптоволокно для FPV-дронів, бронежилети та інші товари з позначками "Все для СВО" і "Протестировано на СВО".

Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає, як Wildberries перетворився на фінансово-логістичну імперію, до чого тут Путін, Рамзан Кадиров і Сулейман Керімов та як боротьба за компанію завершилася стріляниною біля Кремля.

А також — чому Wildberries намагався зайти в Україну саме у 2020 році й хто вчасно зупинив російську бізнес-експансію.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Удари по Wildberries

Із 18 липня ЗСУ атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries, включно зі складами в Єлектросталі, Котовську, Коледино, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися "в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням".

Також дивіться: Росіяни зафільмували удар українського БпЛА по складу Wildberries у Ленінградській області. ВIДЕО