Чому бомблять Wildberries? Все про корейську власницю, Кадирова і зв’язки із армією РФ // Без цензури. ВIДЕО
Росія намагається представити удари по складах Wildberries як атаку на цивільний бізнес.
Але на маркетплейсі відкрито продавали компоненти для БПЛА, тактичні рації, антени, оптоволокно для FPV-дронів, бронежилети та інші товари з позначками "Все для СВО" і "Протестировано на СВО".
Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає, як Wildberries перетворився на фінансово-логістичну імперію, до чого тут Путін, Рамзан Кадиров і Сулейман Керімов та як боротьба за компанію завершилася стріляниною біля Кремля.
А також — чому Wildberries намагався зайти в Україну саме у 2020 році й хто вчасно зупинив російську бізнес-експансію.
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Удари по Wildberries
- Із 18 липня ЗСУ атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries, включно зі складами в Єлектросталі, Котовську, Коледино, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися "в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням".
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