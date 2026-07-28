Почему бомбят Wildberries? Все о корейской владелице, Кадырове и связях с армией РФ // Без цензуры. ВИДЕО

Россия пытается представить удары по складам Wildberries как нападение на гражданский бизнес.

Но на маркетплейсе открыто продавались компоненты для БПЛА, тактические рации, антенны, оптоволокно для FPV-дронов, бронежилеты и другие товары с пометками "Все для СВО" и "Протестировано на СВО".

Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает, как Wildberries превратился в финансово-логистическую империю, при чём здесь Путин, Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов, и как борьба за компанию завершилась перестрелкой у Кремля.

А также — почему Wildberries пытался выйти на рынок Украины именно в 2020 году и кто вовремя остановил российскую бизнес-экспансию.

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Удары по Wildberries

С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномыске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти объекты использовались "для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением".

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