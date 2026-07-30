Украинские дроны за день атаковали уже третий логистический центр Wildberries в России, - росСМИ

В России заявили об атаке украинских беспилотников на третий за день логистический центр маркетплейса Wildberries. После удара в Пермском крае возник пожар на сортировочном центре компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы, в частности Astra.

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По данным издания, под удар попал сортировочный центр Wildberries в селе Замулянка Пермского края. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал фото и видео пожара на объекте.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что российская ПВО якобы сбила 30 беспилотников. По его словам, в результате атаки повреждены два нежилых здания, пострадавших нет.

Это уже третий логистический центр Wildberries, подвергшийся атаке в течение дня. Ранее российские власти сообщали об ударах по складам компании в Пензенской области и Удмуртии. На обоих объектах возникли пожары. В Пензенской области, по утверждению российской стороны, один человек получил ранение, а около 200 работников были эвакуированы. В Сарапуле персонал успели вывести до начала атаки.

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По данным российского издания "Верстка", с 18 июля украинские беспилотники поразили уже 16 логистических центров Wildberries. Утверждается, что из эксплуатации выведено более 860 тысяч квадратных метров складских площадей, что составляет более 15% всех логистических мощностей компании.

Наибольшие потери, по данным российских СМИ, Wildberries понесла в подмосковной Электростали, где в результате пожара было уничтожено около 250 тысяч квадратных метров складских помещений. Также сообщалось о значительных повреждениях логистического комплекса в Рязани.

После серии атак компания, по информации российских СМИ, начала искать новые складские помещения. В то же время владельцы недвижимости неохотно заключают договоры аренды из-за риска новых ударов беспилотников. Кроме того, Wildberries рассматривает возможность размещения части логистических мощностей в Казахстане и просит российские власти об налоговой поддержке.

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