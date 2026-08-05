13 энергоузлов на временно оккупированных территориях были поражены СБС в течение 48 часов, - Мадяр

Силы беспилотных систем продолжают наносить удары по энергетическим узлам на оккупированных территориях. В течение 4-5 августа было атаковано 13 объектов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Всего в рамках операции "Крымский рубильник off" с 1 июля по 5 августа было поражено 201 энергетический узел рашистов на ВОТ.

Что было поражено?