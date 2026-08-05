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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Удары по энергетике
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13 энергоузлов на временно оккупированных территориях были поражены СБС в течение 48 часов, - Мадяр

Силы беспилотных систем продолжают наносить удары по энергетическим узлам на оккупированных территориях. В течение 4-5 августа было атаковано 13 объектов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Всего в рамках операции "Крымский рубильник off" с 1 июля по 5 августа было поражено 201 энергетический узел рашистов на ВОТ.

Что было поражено?

  • Электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская", п. Кременовка, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 330 кВ "Мирная", нп Мариуполь, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция 150 кВ Ботиевской ВЭС, пгт Приморский Посад, Запорожская обл., 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Мелитополь", г. Мелитополь, Запорожская обл., 427-я обр СБС "Рарог";
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Азовсельмаш", нп Бердянск, Запорожская обл., 412-я обр СБС "Nemesis";
  • Тяговая подстанция 150 кВ "Якимовка-Транзитная", нп Якимовка, Запорожская обл., 427-я обр СБС "Рарог";
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Тимофеевка", нп Тимофеевка, Херсонская обл., 9 бат "Кайрос" 414-я обр СБС "Птахи Мадяра";
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино", населённый пункт Тополино, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-11", населенный пункт Мариуполь, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", нп Мариуполь, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция на Зуевской ТЭС, населенный пункт Зугрес, Донецкая область, 4 батальон 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
  • Электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Газораспределительная станция "Наташино", населенный пункт Наташино, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра".

Автор: 

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