13 енерговузлів на ТОТ уразили СБС протягом 48 годин, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних систем продовжують уражати енерговузли на окупованих територіях. Протягом 4-5 серпня атаковано 13 об'єктів.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Загалом в рамках операції "Кримський рубильник off" із 1 липня по 5 серпня уражено 201 енергетичний вузол рашистів на ТОТ.
Що було уражено?
- Електропідстанція ПС 750 кВ "Південнодонбаська", нп Кременівка, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 330 кВ "Мирна", нп Маріуполь, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція 150 кВ Ботієвської ВЕС, нп Приморський Посад, Запорізька обл., 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Мелітополь", нп Мелітополь, Запорізька обл., 427 ОБр СБС "Рарог";
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Азовсільмаш", нп Бердянськ, Запорізька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis";
- Тягова підстанція 150 кВ "Якимівка-Транзитна", нп Якимівка, Запорізька обл., 427 ОБр СБС "Рарог";
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Тимофіївка", нп Тимофіївка, Херсонська обл., 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Тополине", нп Тополине, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-11", нп Маріуполь, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "НС-2", нп Маріуполь, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція на Зуївській ТЕС, нп Зугрес, Донецька обл., 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція, нп Кадіївка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Газорозподільна станція "Наташине", нп Наташине, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
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