Бронеавтомобили "Украинской бронетехники" дважды спасали жизнь заместителю командира 41 ОМБр Гребенникову. ВИДЕО
Бронеавтомобили компании "Украинская бронетехника" дважды спасли жизнь заместителю командира 41-й отдельной механизированной бригады полковнику Вячеславу Гребенникову.
Об этом сообщается на странице "Украинской бронетехники" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, военный из собственного опыта знает, что такое находиться внутри бронекапсулы, когда по машине ведется огонь.
"В Соледаре "Варта" спасла мне жизнь, выдержав обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а в Часовом Яре "Новатор" выдержал удар FPV-дрона, когда я находился внутри. Оба раза машины выехали из-под ударов на ранфлетах", — рассказал полковник.
По словам военного, бронеавтомобиль на базе Ford представляет собой универсальную платформу, которая легко ремонтируется, для которой несложно найти необходимые запчасти, а при необходимости ремонт можно выполнить даже самостоятельно.
Подробнее о машинах, которые неоднократно доказали свою надежность в бою и спасли не одну жизнь украинских защитников, — смотрите в видео.
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