Песня-символ Украины: ко Дню Независимости оркестры Великобритании и ВСУ исполнили "Ой у лузі червона калина". ВИДЕО
Ко Дню Независимости Украины музыканты оркестра Королевской морской пехоты Великобритании и Показательного оркестра ВСУ совместно исполнили песню "Ой у лузі червона калина".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.
Британские и украинские музыканты исполнили известную песню
Совместное выступление оркестров записали в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Именно там президент Украины принимает лидеров иностранных государств и вручает звание Героя Украины.
В посольстве Великобритании отметили, что "Ой у лузі червона калина" - известная украинская патриотическая песня. После начала полномасштабного вторжения России в Украину песня вновь стала популярной и превратилась в символ решимости украинского народа.
"Великобритания гордится тем, что является другом Украины сегодня и всегда", - подчеркнули в посольстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль