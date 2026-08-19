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Песня-символ Украины: ко Дню Независимости оркестры Великобритании и ВСУ исполнили "Ой у лузі червона калина". ВИДЕО

Ко Дню Независимости Украины музыканты оркестра Королевской морской пехоты Великобритании и Показательного оркестра ВСУ совместно исполнили песню "Ой у лузі червона калина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине.

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Британские и украинские музыканты исполнили известную песню

Совместное выступление оркестров записали в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Именно там президент Украины принимает лидеров иностранных государств и вручает звание Героя Украины.

В посольстве Великобритании отметили, что "Ой у лузі червона калина" - известная украинская патриотическая песня. После начала полномасштабного вторжения России в Украину песня вновь стала популярной и превратилась в символ решимости украинского народа.

"Великобритания гордится тем, что является другом Украины сегодня и всегда", - подчеркнули в посольстве.

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