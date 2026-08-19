Пісня-символ України: до Дня Незалежності оркестри Британії та ЗСУ виконали "Ой у лузі червона калина". ВIДЕО

До Дня Незалежності України музиканти оркестру Королівської морської піхоти Великої Британії та Зразково-показового оркестру ЗСУ спільно виконали пісню "Ой у лузі червона калина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства Великої Британії в Україні.

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Британські та українські музиканти виконали відому пісню

Спільний виступ оркестрів записали у Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Саме там президент України приймає лідерів іноземних держав та вручає звання Героя України.

У посольстві Великої Британії зазначили, що "Ой у лузі червона калина" є відомою українською патріотичною піснею. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пісня знову стала популярною та перетворилася на символ рішучості українського народу.

"Британія пишається бути другом України сьогодні та завжди", — наголосили в посольстві.

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