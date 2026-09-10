Операторы 422-го полка Luftwaffe поразили газопровод, который обеспечивал генераторы российских военных. ВИДЕО

Операторы 422-го полка беспилотных систем Luftwaffe поразили газопровод на временно оккупированном юге Украины, по которому поставлялось топливо для генераторов российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, газ использовался для работы генераторов, которые обеспечивали энергией средства и оборудование оккупационных войск, в частности для зарядки батарей БПЛА и работы систем РЭБ, РЭР и ПВО.

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После поражения газопровода поставки топлива были нарушены.

"Вчера взрыв был настолько сильным, что все части и подразделения российской армии на юге были приведены в состояние полной боевой готовности", — отметили бойцы.

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