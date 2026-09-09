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Оператори 422-го полку "Luftwaffe" уразили газопровід, який забезпечував генератори російських військових. ВIДЕО
Оператори 422-го полку безпілотних систем "Luftwaffe" уразили газопровід на тимчасово окупованому півдні України, яким постачалося паливо для генераторів російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, газ використовувався для роботи генераторів, які забезпечували енергією засоби та обладнання окупаційних військ, зокрема для заряджання батарей БпЛА та роботи систем РЕБ, РЕР і ППО.
Після ураження газопроводу постачання палива було порушено.
"Вчора рвануло так, що всі частини і підрозділи російської армії на Півдні були приведені в стан повної бойової готовності", - зазначили бійці.
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