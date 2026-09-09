Пілот винищувача Mirage авіабомбами AASM HAMMER знищив пункт управління БпЛА рашистів. ВIДЕО

Пілот Повітряних сил на винищувачі Mirage завдав удару по російському пункту управління БпЛА та місцю базування екіпажів дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі український пілот використав авіабомби AASM HAMMER.

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Внаслідок точного влучання будівлю було знищено разом з особовим складом противника, який перебував усередині.

Відеозапис оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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