Дронарі 3-го полку ССО виявили та знищили замаскований польовий склад снарядів для РСЗВ "Град". ВIДЕО
Оператори дронів 3-го полку ССО України під час аеророзвідки виявили та знищили ворожий замаскований склад боєприпасів для РСЗВ БМ-21 "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник влучив безпосередньо в один зі снарядів, унаслідок чого сталася потужна детонація боєприпасів.
На оприлюднених кадрах видно момент влучання БпЛА у склад та подальший потужний вибух.
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