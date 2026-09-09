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Дронарі 3-го полку ССО виявили та знищили замаскований польовий склад снарядів для РСЗВ "Град". ВIДЕО

Оператори дронів 3-го полку ССО України під час аеророзвідки виявили та знищили ворожий замаскований склад боєприпасів для РСЗВ БМ-21 "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник влучив безпосередньо в один зі снарядів, унаслідок чого сталася потужна детонація боєприпасів.

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На оприлюднених кадрах видно момент влучання БпЛА у склад та подальший потужний вибух.

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