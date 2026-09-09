Дронари 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили замаскированный полевой склад снарядов для РСЗО "Град". ВИДЕО
Операторы дронов 3-го полка ССО Украины в ходе аэроразведки обнаружили и уничтожили замаскированный вражеский склад боеприпасов для РСЗО БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник попал непосредственно в один из снарядов, в результате чего произошла мощная детонация боеприпасов.
На обнародованных кадрах виден момент попадания БПЛА в склад и последующий мощный взрыв.
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