Дронари 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили замаскированный полевой склад снарядов для РСЗО "Град". ВИДЕО

Операторы дронов 3-го полка ССО Украины в ходе аэроразведки обнаружили и уничтожили замаскированный вражеский склад боеприпасов для РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник попал непосредственно в один из снарядов, в результате чего произошла мощная детонация боеприпасов.

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На обнародованных кадрах виден момент попадания БПЛА в склад и последующий мощный взрыв.

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