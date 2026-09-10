Комбинированный удар украинских дронов уничтожил российскую САУ "Мста-С" вблизи Богдановского

В сети появилась видеозапись боевого выхода украинских операторов беспилотников, которые вблизи населенного пункта Богдановское уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дляуничтожения вражеской САУ украинские военные применили комбинированную тактику с использованием ударных БПЛА самолетного типа и FPV-дронов.

Сначала украинские операторы с помощью ударных дронов пробили дополнительную защиту артиллерийской установки (в частности, противодроновые сетки и экраны), после чего с помощью FPV-дронов окончательно разгромили и превратили вражескую САУ в металлолом.

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