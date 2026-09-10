Комбінований удар українських дронів знищив російську САУ "Мста-С" поблизу Богданівського. ВIДЕО
У мережі оприлюдно відеозапис бойової українських операторів безпілотників, які поблизу населеного пункту Богданівське знищили самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації ворожої САУ українські воїни застосували комбіновану тактику з використанням ударних БпЛА літакового типу та FPV-дронів.
Спочатку українські оператори за допомогою ударних крил пробили додатковий захист артилерійської установки (зокрема протидронові сітки та екрани), після чого FPV-дронами остаточно розгромили й перетворили ворожу САУ на металобрухт.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль