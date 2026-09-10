Комбінований удар українських дронів знищив російську САУ "Мста-С" поблизу Богданівського. ВIДЕО

У мережі оприлюдно відеозапис бойової українських операторів безпілотників, які поблизу населеного пункту Богданівське знищили самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ліквідації ворожої САУ українські воїни застосували комбіновану тактику з використанням ударних БпЛА літакового типу та FPV-дронів.

Спочатку українські оператори за допомогою ударних крил пробили додатковий захист артилерійської установки (зокрема протидронові сітки та екрани), після чого FPV-дронами остаточно розгромили й перетворили ворожу САУ на металобрухт.

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