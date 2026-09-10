Освобождение Изюма: вышла заключительная часть фильма "13ЮМ" о событиях 10 сентября 2022 года

В день освобождения города Изюм в Харьковской области можно посмотреть заключительную часть фильма "13ЮМ", в которой рассказывается именно о событиях 10 сентября 2022 года.

Об этом сообщила журналистка Виолетта Киртока на сайте Цензор.НЕТ.

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Оборона Изюма

Группа 3-го полка Сил специальных операций во главе с Романом Косенко, позывной Яшка, прибыла в город сразу после полномасштабного наступления. К ним присоединились десантники 90-го батальона 81-й бригады и местная территориальная оборона. Защитников города всего было чуть меньше 200 человек, но они остановили многотысячную колонну противника на технике, хорошо вооруженную и готовую к боям.

Неделя яростного сопротивления украинских сил обороны не дала россиянам возможности осуществить запланированное: быстро дойти до Славянска, Краматорска и Константиновки, чтобы отрезать наши войска, находившиеся в тот момент на Донбассе и в Луганской области. И до сих пор это не удалось противнику. И в этом первоочередная заслуга именно защитников Изюма. Они рассеяли силы врага, выиграли время для других подразделений, чтобы те создали линию обороны.

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О чем фильм

Об этом и рассказывает документальный фильм "13ЮМ", созданный совместными усилиями журналистки издания Цензор.НЕТ и коммуникационных отделов 3-го полка Сил специальных операций и 95-й десантной бригады.

Непосредственные участники тех событий рассказывают о первом бою на окраине города и дальнейших действиях в самом Изюме. Фильм построен хронологически. В нем речь идет о событиях 6, 7, 8 и 9 марта 2022 года. Воспоминания подкрепляются архивными видеозаписями, снятыми именно в те дни.

Также в фильме рассказывается о событиях 10 сентября 2022 года - дне, когда город был освобожден от оккупации. Тогда же наконец удалось забрать тела погибших, которые полгода пролежали под завалами телебашни на горе Кременец.

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Командир группы 3-го полка Роман Косенко, позывной Яшка, сыгравший огромную роль в защите города, к сожалению, погиб 9 марта. И его тело было невозможно извлечь из-под завалов. Его забрали только в сентябре, когда в город смогли въехать украинские войска.