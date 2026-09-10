Звільнення Ізюма: Вийшла заключна частина фільму "13ЮМ" про події 10 вересня 2022 року. ВIДЕО

У день звільнення міста Ізюм на Харківщині можна подивитися заключну частину фільму "13ЮМ", у якій ідеться саме про події 10 вересня 2022 року.

Про це повідомила журналістка Віолетта Кіртока на Цензор.НЕТ.

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Оборона Ізюма

Група 3-го полку Сил спеціальних операцій на чолі з Романом Косенко, позивний Яшка, прибула в місто одразу після повномасштабного наступу. До них доєдналися десантники 90-го батальйону 81-ої бригади та місцева тероборона. Захисників міста загалом було не було 200 чоловік, але вони зупинили багатотисячну колону противника на техніці, добре споряджену, готову до боїв.

Тиждень шаленого спротиву українських сил оборони не дав можливості росіянам здійснити заплановане: швидко дійти до Слов’янська, Краматорська та Костянтинівки, щоб відрізати наші війська, які перебували в той момент на Донбасі та на Луганщині. І це досі не вдалося противнику. І в цьому першочергова заслуга саме оборонців Ізюма. Вони розпорошили сили ворога, виграли час іншим підрозділам, аби вони створили лінію оборони.

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Про що фільм

Про все це і йдеться у документальній стрічці "13ЮМ", яку спільними зусиллями створили журналістка видання Цензор.НЕТ та комунікаційні відділи 3-го полку Сил спеціальних операцій та 95-ої десантної бригади.

Безпосередні учасники тих подій розповідають про перший бій на околиці міста та подальші дії у самому Ізюмі. Фільм побудований хронологічно. В ньому ідеться про події 6,7,8 та 9 березня 2022 року. Спогади підкріплюються архівними відео, зробленими саме в ті дні.

Також у фільмі розповідається про події 10 вересня 2022 року – день, коли місто було звільнено від окупації. Тоді ж нарешті вдалося забрати тіла загиблих, які пів року лишалися під завалами телевишки на горі Крем’янець.

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Командир групи 3-го полку Роман Косенко, позивний Яшка, який зіграв величезну роль в захисті міста, на жаль, загинув 9 березня. І його тіло неможливо було витягнути з-під завалів. Його забрали лише у вересні, коли в місто змогли заїхати українські війська.