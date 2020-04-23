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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос

Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, -

Нардеп СН Гео Лерос, який дав старт скандалу із записами Дениса Єрмака, стверджує, що справу зливають, а "організатора схеми" зробили потерпілим.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нас всіх вітаю, справу щодо плівок Єрмака успішно злили! Тепер замість НАБУ розслідування проводитиме Національна Поліція України, а Денис Єрмак відразу виявився потерпілим, а не організатором схеми розпродажу посад.

Єрмак потерпілий, Карл!

З річницею!

Тепер у такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!"- написав він.

Читайте також: Лерос має право на винагороду як викривач корупції, - глава НАЗК Новіков

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - слуга народу Лерос 01

Автор: 

НАБУ (5092) Нацполіція (15272) Єрмак Андрій (1383) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (94)


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Зеленский - вор...

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD6r-4ucTko_P-9G6BhP6CIK5UXWSrAIdW0nsLIquPFNLEN4CifOIv6yLazR2Z2hbxxhoSrHAfa_AV8&hc_ref=ARRhm8BW8VaerbQmqT1a92OBibddoKwqGIvMAKBzYbdDzC5XFb_eKVVTyUUcutibwec&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3956394921067441&set=a.479663955407239&type=3 1 год ·

Главное политическое событие дня - бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил друга президента главу СБУ Ивана Баканова в "спасении организаторов миллиардной схемы по "Приватбанку" от уведомления о подозрении":
"Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, щойно друг президента, Голова СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному із проваджень НАБУ щодо "Приватбанку".
Вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру. Нагадаю, що згідно із законом повідомити про підозру без встановлення експертизою збитків НАБУ/САП не мають права". https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/?fbclid=IwAR1Aq5sLx0aScmGzglCvG3gBNtcN9CtUfvg8P89ys9Y19jH3yk6BXxZNMmM https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/

Получается, что Баканов, по мнению Рябошапки, действует в интересах подозреваемого! Будучи при этом много лет в деловых и дружеских отношениях с фигурантами дела "Приватбанка" Григорием Суркисом и Игорем Коломойским.
Рябошапка по сути обвинил в коррупции ближайшего соратника президента, который, конечно, не может делать такое без ведома самого Зеленского. Странно, что это не вызывает никакого резонанса - ведь это заявил экс-генпрокурор, один из ближайших сотрудников Зеленского в недавнем прошлом, один из наиболее информированных в деле "Приватбанка" людей.
Что ж, надеюсь, сейчас СБУ немедленно даст ответ, почему они спасают подозреваемых. Рябошапка макнул Зеленского в новый коррупционный скандал. Ведь если будут приняты в Верховном суде решения в пользу Суркиса и Коломойского по "Приватбанку", то главе СБУ вспомнят это обвинение и поход на день рождения, и финансирование "квартала".
Рябошапка показал кто несет ответственность за это дело. Это реально информационная бомба.

Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2593
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23.04.2020 18:51 Відповісти
+61
Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3435
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23.04.2020 18:48 Відповісти
+52
барыги зеленский и ермак и Ко крадут десятки миллиардов грн из бюджета..
Вот основная причина дефолта экономики Украины и обвала ВВП..
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23.04.2020 19:00 Відповісти
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"Часи Януковича" ніколи й не закінчувались. Більш того - часи Кучми ніколи не закінчувались.
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23.04.2020 22:38 Відповісти
Правильно ЯНУКОВОЩА, ще б написали що часи Кравчука ніколи не закінчувались.
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24.04.2020 12:10 Відповісти
они так жалко отбрехиваются, что только еще больше загоняют себя в еще большую жопу и показывают то, какие они лживые жулики!
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23.04.2020 22:23 Відповісти
Я тоже так думал, но количество упоротых любителей олигархов (будь-то Порошенко, Коломойский, Ахметов) в очередной раз доказали, что я нихера не знаю об украинском народе. Ну, ладно Зеленский - люди повелись на зомбоящик, но как можно 5 лет жить в стране, где все публично воруется, где мажоры убивают людей на Хаммерах и уходят от ответственности, где президент ездит "поговорить" с Медведчуком, а потом рассказывает всем, о том как он, бедный, борется с оккупантами, и потом голосовать за продолжение этого банкета? Кем нужно быть?
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23.04.2020 22:41 Відповісти
А кім треба бути щоб вибирати Х.йла вже 20 років?

І те що коїться в Московії про те Україні ще "мріяти і мріяти". Слава Богу що я не живу в Московії Кацапії
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24.04.2020 12:11 Відповісти
это одна шайка.

если дЕрьмаки сядут, то клоуна нужно будет в соседнюю камеру садить.
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23.04.2020 22:24 Відповісти
Народу кроме суда линча уже ничего не остаётся.
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23.04.2020 22:33 Відповісти
позор Зеленскому
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23.04.2020 22:45 Відповісти


Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4830
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23.04.2020 22:48 Відповісти
Лерос: "Ермак потерпевший, Карл!С годовщиной!"

Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 217
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23.04.2020 22:55 Відповісти
интересно, что задумали ЗеГниды с Саакашвили устроить ?
зачем стае шакалов это прикрытие ?
зеленский решил , что Саакашвили даст ему возможность
ещё раз прокидать всех ?
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23.04.2020 23:03 Відповісти
я думаю это требование госдепа назначить Саакашвили - иначе не будет кредита МВФ. Саакашвили у власти - конец зеле
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23.04.2020 23:24 Відповісти
Задумали поднять рейтинг зельонского. Ведь он такой 146%, что уже нужно привлекать сторонние сущности для его поднятия
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24.04.2020 04:40 Відповісти
З історії...
13.11.2019 - Зеленський підписав закон про інформаторів про випадки корупції.
29.03.2020 - Лерос опублікував записи з компроматом на брата Єрмака.
30.03.2020 - за заявою Єрмака ДБР відкрило провадження проти Лероса за статтями "Втручання в діяльність державного діяча" та "Розголошення державної таємниці".
23.04.2020 - Лерос повідомив, що брата Єрмака роблять потерпілим у справі.
Яка несподіванка!
Адже зеблани так затято вірили у те, що кандидат у президенти Зе, який допомагав Бєні виводити гроші у офшори і мав власні офшори, буде справді боротися з корупцією...
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23.04.2020 23:21 Відповісти
почему каждый в Украине кто дорвется до власти становятся такой .....
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23.04.2020 23:23 Відповісти
Причина в том, что они ИЗНАЧАЛЬНО такие. Вы ИЗНАЧАЛЬНО таких выбираете. Есть ли недвижло и оффшоры у Гриценко? Не хотите Гриценко, может есть недвижло у Деревьянко? Нет, вы вряд ли вообще знаете кто это такие, кроме ничем не подкрепленного пзджа про "распроданную Гриценком армию" (где же бабки, интересно?).
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24.04.2020 04:40 Відповісти
Гриценко и Деревянко - просто пример, или изначально верите в их честность?
Если да, то на чем эта вера основана?
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24.04.2020 13:37 Відповісти
Саакашвили громоотвод зеленского.
Главная задача нужна болтающая за реформы голова и громоотвод, а так же человек под которого запад может дать шекелей.
Шмыгаль не громоотвод, его вообще не знают, он как амёба без известная.
Это всё бардальеро.
Идёт повтор серии, появился новый свинарчук-ермак, коррупция, воровство, нищета народа.
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23.04.2020 23:33 Відповісти
Добро пожаловать к началу реформ мистер Саакашвили...потерпевший Ермак и друг зели ермак -два просто жаждут реформ и прозрачной власти... вы попали в подходящую для реформ компашку... Нет..это длинно ..Надо так: Мистер Саакашвили, вы попали...вашему реноме и и миджу 3.14-ц. Единственное спасение для вас - это 221 голос завтра.
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23.04.2020 23:46 Відповісти
Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 568
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24.04.2020 03:34 Відповісти
Кунсткамера зрадників України
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24.04.2020 11:25 Відповісти
Очередной ЗЕленый ОГУРЕЦ в Ж@ПЫ ЗЕ-ДЕБИЛОВ.
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24.04.2020 04:30 Відповісти
а після цього скандалу з ЄЛДАКОМ ЗЕЛЕН-ИЙ ще й має ЖИДІВСЬКУ НАГЛІСТЬ заявляти, що в Україні проблема з кадрами!!!! ТАК ЗВИЧАЙНО Ж ПРОБЛЕМА - ДЕ ТАКЕ БУВАЛО, ЩОБ НОРМАЛЬНІ, ЧЕСНІ, ПРОФЕСІЙНІ КАДРИ перед тим як влаштуватись на роботу МАЛИ ДАТИ КАЦАПСЬКИМ ЧЕКІСТАМ НА ЛАПУ МІЛЬЙОН-ДРУГИЙ??????????? от і сиди там тепер з придурками, які заплатили за посаду і нічого з себе не представляють.....
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24.04.2020 09:11 Відповісти
Они спецом обстановку нагнетают...Ждем разрешения стрелять полицаям как их хозяин протянул на паРаше...
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24.04.2020 09:16 Відповісти
Все крал, брал взятки. организовывал схемы. выводил деньги - они все потерпевшие. Все кто не смолчал и обнародовал - преступники. Стерненко. Лерос и другие. Если бы Гандзюк осталась жива, она тоже была бы преступником.Стрелять тех. кто так умело "переквалифицирует" дела. И не говорите. что ЗЕк не в курсе.
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24.04.2020 11:31 Відповісти
з річницею вас... Зебіли!
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24.04.2020 12:15 Відповісти
Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей Настояшими организаторами являются Андрей Ермак-мудак и поц-Зе-дент
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24.04.2020 12:17 Відповісти
Минимизируйте уплату налогов! Государство сгнило! Оно не выполняет своих функций!!!
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24.04.2020 14:37 Відповісти
Зеленський і НІЧОГО. Рік президента.
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=dIpwtSDkHdA
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24.04.2020 15:18 Відповісти
Аваков + Венедиктова - это ужасно для Украины и украинцев , мы ещё не такое увидим и услышим
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24.04.2020 18:34 Відповісти
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