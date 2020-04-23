Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос

Нардеп СН Гео Лерос, який дав старт скандалу із записами Дениса Єрмака, стверджує, що справу зливають, а "організатора схеми" зробили потерпілим.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нас всіх вітаю, справу щодо плівок Єрмака успішно злили! Тепер замість НАБУ розслідування проводитиме Національна Поліція України, а Денис Єрмак відразу виявився потерпілим, а не організатором схеми розпродажу посад.

Єрмак потерпілий, Карл!

З річницею!

Тепер у такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!"- написав він.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".