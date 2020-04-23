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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - "слуга народа" Лерос

Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, -

Нардеп СН Гео Лерос, давший старт скандалу с записями Дениса Ермака, утверждает, что дело сливают, а "организатора схемы" сделали потерпевшим.

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я нас всех поздравляю, дело по пленкам Ермака успешно слили! Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная Полиция Украины, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей.

Ермак потерпевший, Карл!

С годовщиной!

Теперь в такой стране мы живем, добро пожаловать в зазеркалье!" — написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лерос имеет право на вознаграждение, как разоблачитель коррупции, - глава НАПК Новиков

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - слуга народа Лерос 01

Автор: 

НАБУ (4231) Нацполиция (16559) Ермак Андрей (1271) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
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Зеленский - вор...

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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3956394921067441&set=a.479663955407239&type=3 1 год ·

Главное политическое событие дня - бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил друга президента главу СБУ Ивана Баканова в "спасении организаторов миллиардной схемы по "Приватбанку" от уведомления о подозрении":
"Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, щойно друг президента, Голова СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному із проваджень НАБУ щодо "Приватбанку".
Вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру. Нагадаю, що згідно із законом повідомити про підозру без встановлення експертизою збитків НАБУ/САП не мають права". https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/?fbclid=IwAR1Aq5sLx0aScmGzglCvG3gBNtcN9CtUfvg8P89ys9Y19jH3yk6BXxZNMmM https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/

Получается, что Баканов, по мнению Рябошапки, действует в интересах подозреваемого! Будучи при этом много лет в деловых и дружеских отношениях с фигурантами дела "Приватбанка" Григорием Суркисом и Игорем Коломойским.
Рябошапка по сути обвинил в коррупции ближайшего соратника президента, который, конечно, не может делать такое без ведома самого Зеленского. Странно, что это не вызывает никакого резонанса - ведь это заявил экс-генпрокурор, один из ближайших сотрудников Зеленского в недавнем прошлом, один из наиболее информированных в деле "Приватбанка" людей.
Что ж, надеюсь, сейчас СБУ немедленно даст ответ, почему они спасают подозреваемых. Рябошапка макнул Зеленского в новый коррупционный скандал. Ведь если будут приняты в Верховном суде решения в пользу Суркиса и Коломойского по "Приватбанку", то главе СБУ вспомнят это обвинение и поход на день рождения, и финансирование "квартала".
Рябошапка показал кто несет ответственность за это дело. Это реально информационная бомба.

Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2593
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23.04.2020 18:51 Ответить
+61
Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3435
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23.04.2020 18:48 Ответить
+52
барыги зеленский и ермак и Ко крадут десятки миллиардов грн из бюджета..
Вот основная причина дефолта экономики Украины и обвала ВВП..
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23.04.2020 19:00 Ответить
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"Часи Януковича" ніколи й не закінчувались. Більш того - часи Кучми ніколи не закінчувались.
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23.04.2020 22:38 Ответить
Правильно ЯНУКОВОЩА, ще б написали що часи Кравчука ніколи не закінчувались.
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24.04.2020 12:10 Ответить
они так жалко отбрехиваются, что только еще больше загоняют себя в еще большую жопу и показывают то, какие они лживые жулики!
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23.04.2020 22:23 Ответить
Я тоже так думал, но количество упоротых любителей олигархов (будь-то Порошенко, Коломойский, Ахметов) в очередной раз доказали, что я нихера не знаю об украинском народе. Ну, ладно Зеленский - люди повелись на зомбоящик, но как можно 5 лет жить в стране, где все публично воруется, где мажоры убивают людей на Хаммерах и уходят от ответственности, где президент ездит "поговорить" с Медведчуком, а потом рассказывает всем, о том как он, бедный, борется с оккупантами, и потом голосовать за продолжение этого банкета? Кем нужно быть?
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23.04.2020 22:41 Ответить
А кім треба бути щоб вибирати Х.йла вже 20 років?

І те що коїться в Московії про те Україні ще "мріяти і мріяти". Слава Богу що я не живу в Московії Кацапії
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24.04.2020 12:11 Ответить
это одна шайка.

если дЕрьмаки сядут, то клоуна нужно будет в соседнюю камеру садить.
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23.04.2020 22:24 Ответить
Народу кроме суда линча уже ничего не остаётся.
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23.04.2020 22:33 Ответить
позор Зеленскому
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23.04.2020 22:45 Ответить


Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4830
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23.04.2020 22:48 Ответить
Лерос: "Ермак потерпевший, Карл!С годовщиной!"

Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 217
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23.04.2020 22:55 Ответить
интересно, что задумали ЗеГниды с Саакашвили устроить ?
зачем стае шакалов это прикрытие ?
зеленский решил , что Саакашвили даст ему возможность
ещё раз прокидать всех ?
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23.04.2020 23:03 Ответить
я думаю это требование госдепа назначить Саакашвили - иначе не будет кредита МВФ. Саакашвили у власти - конец зеле
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23.04.2020 23:24 Ответить
Задумали поднять рейтинг зельонского. Ведь он такой 146%, что уже нужно привлекать сторонние сущности для его поднятия
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24.04.2020 04:40 Ответить
З історії...
13.11.2019 - Зеленський підписав закон про інформаторів про випадки корупції.
29.03.2020 - Лерос опублікував записи з компроматом на брата Єрмака.
30.03.2020 - за заявою Єрмака ДБР відкрило провадження проти Лероса за статтями "Втручання в діяльність державного діяча" та "Розголошення державної таємниці".
23.04.2020 - Лерос повідомив, що брата Єрмака роблять потерпілим у справі.
Яка несподіванка!
Адже зеблани так затято вірили у те, що кандидат у президенти Зе, який допомагав Бєні виводити гроші у офшори і мав власні офшори, буде справді боротися з корупцією...
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23.04.2020 23:21 Ответить
почему каждый в Украине кто дорвется до власти становятся такой .....
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23.04.2020 23:23 Ответить
Причина в том, что они ИЗНАЧАЛЬНО такие. Вы ИЗНАЧАЛЬНО таких выбираете. Есть ли недвижло и оффшоры у Гриценко? Не хотите Гриценко, может есть недвижло у Деревьянко? Нет, вы вряд ли вообще знаете кто это такие, кроме ничем не подкрепленного пзджа про "распроданную Гриценком армию" (где же бабки, интересно?).
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24.04.2020 04:40 Ответить
Гриценко и Деревянко - просто пример, или изначально верите в их честность?
Если да, то на чем эта вера основана?
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24.04.2020 13:37 Ответить
Саакашвили громоотвод зеленского.
Главная задача нужна болтающая за реформы голова и громоотвод, а так же человек под которого запад может дать шекелей.
Шмыгаль не громоотвод, его вообще не знают, он как амёба без известная.
Это всё бардальеро.
Идёт повтор серии, появился новый свинарчук-ермак, коррупция, воровство, нищета народа.
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23.04.2020 23:33 Ответить
Добро пожаловать к началу реформ мистер Саакашвили...потерпевший Ермак и друг зели ермак -два просто жаждут реформ и прозрачной власти... вы попали в подходящую для реформ компашку... Нет..это длинно ..Надо так: Мистер Саакашвили, вы попали...вашему реноме и и миджу 3.14-ц. Единственное спасение для вас - это 221 голос завтра.
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23.04.2020 23:46 Ответить
Денис Єрмак - потерпілий, справу щодо плівок злили, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 568
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24.04.2020 03:34 Ответить
Кунсткамера зрадників України
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24.04.2020 11:25 Ответить
Очередной ЗЕленый ОГУРЕЦ в Ж@ПЫ ЗЕ-ДЕБИЛОВ.
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24.04.2020 04:30 Ответить
а після цього скандалу з ЄЛДАКОМ ЗЕЛЕН-ИЙ ще й має ЖИДІВСЬКУ НАГЛІСТЬ заявляти, що в Україні проблема з кадрами!!!! ТАК ЗВИЧАЙНО Ж ПРОБЛЕМА - ДЕ ТАКЕ БУВАЛО, ЩОБ НОРМАЛЬНІ, ЧЕСНІ, ПРОФЕСІЙНІ КАДРИ перед тим як влаштуватись на роботу МАЛИ ДАТИ КАЦАПСЬКИМ ЧЕКІСТАМ НА ЛАПУ МІЛЬЙОН-ДРУГИЙ??????????? от і сиди там тепер з придурками, які заплатили за посаду і нічого з себе не представляють.....
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24.04.2020 09:11 Ответить
Они спецом обстановку нагнетают...Ждем разрешения стрелять полицаям как их хозяин протянул на паРаше...
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24.04.2020 09:16 Ответить
Все крал, брал взятки. организовывал схемы. выводил деньги - они все потерпевшие. Все кто не смолчал и обнародовал - преступники. Стерненко. Лерос и другие. Если бы Гандзюк осталась жива, она тоже была бы преступником.Стрелять тех. кто так умело "переквалифицирует" дела. И не говорите. что ЗЕк не в курсе.
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24.04.2020 11:31 Ответить
з річницею вас... Зебіли!
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24.04.2020 12:15 Ответить
Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей Настояшими организаторами являются Андрей Ермак-мудак и поц-Зе-дент
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24.04.2020 12:17 Ответить
Минимизируйте уплату налогов! Государство сгнило! Оно не выполняет своих функций!!!
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24.04.2020 14:37 Ответить
Зеленський і НІЧОГО. Рік президента.
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=dIpwtSDkHdA
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24.04.2020 15:18 Ответить
Аваков + Венедиктова - это ужасно для Украины и украинцев , мы ещё не такое увидим и услышим
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24.04.2020 18:34 Ответить
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