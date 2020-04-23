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Представників МВФ запросили приєднатися до обговорення "антиколомойського" законопроєкту, - "слуга народу" Гетманцев

Представників МВФ запросили приєднатися до обговорення

Комітет ВР з питань фінансової, податкової та митної політики запросив представників Міжнародного валютного фонду приєднатися до обговорення законопроєкту про заборону повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це повідомив на засіданні комітету його голова, депутат СН Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"На початку засідання голова Комітету Данило Гетманцев повідомив, що, за ініціативою членів Комітету, підписав лист до Міжнародного валютного фонду із запрошенням приєднатися його представників до обговорення законопроєкту", - сказано в повідомленні.

Сьогодні комітет продовжив у віддаленому режимі розглядати поправки до законопроєкту. У засіданні взяв участь заступник міністра юстиції Юрій Гелетій, він відповів на запитання депутатів щодо законопроєкту і можливого отримання траншу МВФ.

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"Як ви знаєте, у грудні минулого року було досягнуто так звану угоду на рівні персоналу (з МВФ. - Ред.), було напрацьовано перелік попередніх заходів, структурних маяків, які українська сторона має виконувати впродовж дії програми. ... І одним із них є напрацювання змін до законодавства щодо вдосконалення механізму врегулювання банківської діяльності, які, власне, і відображені в проєкті, який зараз є предметом обговорення Комітету", - сказав він.

Автор: 

ВР (15044) законопроєкт (3623) МВФ (3077) Гетманцев Данило (901)


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Топ коментарі
+13
Кто помер?
Как раз сейчас Порошенко набирает такие обороты, что остановить его будет невозможно.
Далеко ходить не нужно..
Большая часть моего окружения отдали голоса за соплю, а сейчас слёзки льют, и готовы отдать голоса за Порошенко, во искупление своих грехов..
Я Порохобот, и этим горжусь..
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23.04.2020 23:11 Відповісти
+11
Шоу, единственное назначение которого - показать дебилам, что "сн" сделали все, что бы принять "банковский закон" (даже представителя МВФ пригласили!) и провал это не их вина!
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23.04.2020 22:58 Відповісти
+8
Як політик порошенко помер, які він там оберти набирає бігаючи по стінкам сміттєвого баку - нікому нецікаво!
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23.04.2020 23:12 Відповісти
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І що це дасть?!
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23.04.2020 22:55 Відповісти
Депутати Зеленського бояться коломойського, тому їм потрібен Саакашвілі, який придасть їм впевненості, буде мотивувати їх діяти і не сцяти!
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23.04.2020 22:57 Відповісти
на такий ефект буде короткочасним, для Саакашвілі. щось схоже коли Порошенко його використав проти Яценюка..
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23.04.2020 22:58 Відповісти
порошенко дурник, він хотів використати Саакашвілі проти яценюка, але сам отримав від Саакашвілі нищівний удар і помер.
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23.04.2020 23:00 Відповісти
Кто помер?
Как раз сейчас Порошенко набирает такие обороты, что остановить его будет невозможно.
Далеко ходить не нужно..
Большая часть моего окружения отдали голоса за соплю, а сейчас слёзки льют, и готовы отдать голоса за Порошенко, во искупление своих грехов..
Я Порохобот, и этим горжусь..
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23.04.2020 23:11 Відповісти
Як політик порошенко помер, які він там оберти набирає бігаючи по стінкам сміттєвого баку - нікому нецікаво!
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23.04.2020 23:12 Відповісти
Едік, в тебе галюни? Де той Порошеску обороти набрав в тебе?
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23.04.2020 23:14 Відповісти
"Порохобот - это звучит гордо!" Треба ввести переходящий вымпел "Победитель порохоботского соревнования"
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23.04.2020 23:15 Відповісти
Ага. А также орден с закруткой на спине и путевку на дурку для оздоровления особо отличившимся.
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23.04.2020 23:26 Відповісти
проспись.. "набирает обороты " -это перетянул на себя симпатиков скулящего "голоса" ? )) было 8% стало 15% (от "голоснявых" взял) ..не вылезет он из своей 15% ямы. )) те кто голосовал за Зеленского никогда не проголосует за порошенка..ЗЖОП -тоже не проголосует.."юльки"-тем более. порохло остался наедине с кучкой шлака около десятки процентов
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24.04.2020 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HsN6ggq2sRE

https://www.youtube.com/watch?v=HsN6ggq2sRE Кофе идешь пить?
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23.04.2020 23:00 Відповісти
Kolomojski podkupit i drugix deputatotov jesli sto stob bylo ego bolsinstvo.Mozet daze teper etim i zanimajetsia
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23.04.2020 23:05 Відповісти
"Деньги (читай - МВФ) решают всё". (с) Классика.
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23.04.2020 22:58 Відповісти
Шоу, единственное назначение которого - показать дебилам, что "сн" сделали все, что бы принять "банковский закон" (даже представителя МВФ пригласили!) и провал это не их вина!
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23.04.2020 22:58 Відповісти
Дубина там правит бал. Налицо масштаб влияния бени.
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23.04.2020 23:01 Відповісти
МВФ не даст Украине больше 2 миллиардов ни при каких обстоятельствах.Пообещать могут но больше не дадут( Все господа в 21 году для этой страны все. Время безвозвратно ушло. Грядет новый порядоук)) Временна не те) Осьнь-Зима-Весна будут веселыми) В мире будет не спокойно))
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23.04.2020 23:04 Відповісти
А выход был так близко: навести порядок хотя бы на таможне...
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23.04.2020 23:10 Відповісти
хотят их развести как лохов(как говорил один Вова Ростовский)шулеры-слуги -популизм и показуха это и есть фишка клоуна о которой он упоминал всегда,чего только не сделают чтоб только бабла дали
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23.04.2020 23:06 Відповісти
Вова ростовский! Хорошо звучит! Вы-таки шото знаете?)
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23.04.2020 23:38 Відповісти
КЛАССИКА независимого государства! «Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен», - добавил Байден.Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению "антиКоломойского" законопроекта, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7824
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23.04.2020 23:06 Відповісти
МВФ уже 100 раз вам заявлял, что не будет закона - не будет кредита. Ну что вы снова играете на зрителя.?
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23.04.2020 23:15 Відповісти
Кредита Зеле уже никогда не будет, за все попытки нαεбατь раньше, и попытки даже в законе Коломойского застолбить будущие выплаты из бюджета государства.
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24.04.2020 09:46 Відповісти
Смотрите внимательно за руками,под какой шарик?
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23.04.2020 23:21 Відповісти
Заробитчаны перевели в Украину за 2019 год 16 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем при лучшем раскладе выделит МВФ.
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23.04.2020 23:24 Відповісти
ці мільярди - важливі лише для курсу гривні. Для покриття дефіциту бюджету чи для ЗВР ця валюта не грає жодної ролі.
Ти ж не віддаш своє бабло для виплат пенсій? Так са само і заробітччанин...
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23.04.2020 23:37 Відповісти
Ці мільярди важливі для всього, а не тільки для курсу гривні. Вони стимулюють торгівлю та сферу послуг. Це дає поштовх економіці. Опосередковано це відображається і на податках та зборах.
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23.04.2020 23:54 Відповісти
ну, так курс гривні так чи інакше впливає на податки і збори... А з другим реченням - згоден. Тому визнаю, що у фразі "ці мільярди - важливі лише для курсу гривні" - я був не до кінця точним..
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24.04.2020 14:10 Відповісти
Дефіциту бюджету не покривають ні гроші МВФ, ні гроші заробітчан. Гроші МВФ йдуть виключно на поповнення валютних резервів. А кошти заробітчан покривають дефіцит платіжного балансу. За рахунок них можна оплачувати імпорт та повертати раніше отримані кредити. Тому кошти заробітчан набагато важливіші, ніж кошти МВФ.
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24.04.2020 01:13 Відповісти
А я за що толкую? За те ж саме! Хіба що не згоден з тим, ніби "кошти заробітчан набагато важливіші, ніж кошти МВФ". Важливіші все ж таки МВФовські, хоч заробітчанські також відграють свою важливу роль (вище зазначав).
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24.04.2020 14:13 Відповісти
V etom godu budet mense perevodov izza karantina.Eti perevodi bolse podnimajet ekonomiku gde to 4 miliarda v biudzet postupajet ot nix cerez NDS.Realno oni pokryvali te dengi sto nuzni zakupit energonositeli neft,gaz ,jest ecio dolg procenti kotoryje nado gasit
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23.04.2020 23:44 Відповісти
МВФ хрен ложив на ВР. Буде закон,дадуть гроші,не буде не дадуть.
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23.04.2020 23:34 Відповісти
Смішно! Представник МВФ послухає і зрозуміє, що у ВР тільки дебіли. А зебілам гроші не дають!
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23.04.2020 23:41 Відповісти
Як то "у ВР тільки дебіли"? А як же ПЕС і їхній сизоносий отаман? Як ти смієш таке казати про цих патріотичних патріотів?
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23.04.2020 23:51 Відповісти
Их можно сравнять только с путенскими Ура-патриотами, такие же упоротые и умственно неполноценные
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24.04.2020 00:23 Відповісти
МВФ - не той орган, який приймає участь в постановочних шоу в ВР, може тільки порекомендувати звернутися в Лігу сексуальних реформ.
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24.04.2020 07:14 Відповісти
Дожили. Уже МВФ будет законы нам принимать.
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24.04.2020 00:26 Відповісти
Представники колоніальної адміністрації прийдуть проконтролювати роботу своїх рабів. Україна остаточно втратила свій державний суверенітет.
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24.04.2020 01:15 Відповісти
На счёт Порохоботства.
Я - порохоботам, был им, остаюсь им буду.
А вот признать, что голосовал за Зеленского, это все равно что
Пол-года назад:
1.Трахал козу
Сейчас
1.Трахал козла
Через пол-года
1.Козел трахал тебя, Зелебобик.
Фас на меня, одичалая отара 73%
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24.04.2020 10:37 Відповісти
 
 