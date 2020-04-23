Представників МВФ запросили приєднатися до обговорення "антиколомойського" законопроєкту, - "слуга народу" Гетманцев

Комітет ВР з питань фінансової, податкової та митної політики запросив представників Міжнародного валютного фонду приєднатися до обговорення законопроєкту про заборону повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це повідомив на засіданні комітету його голова, депутат СН Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"На початку засідання голова Комітету Данило Гетманцев повідомив, що, за ініціативою членів Комітету, підписав лист до Міжнародного валютного фонду із запрошенням приєднатися його представників до обговорення законопроєкту", - сказано в повідомленні.

Сьогодні комітет продовжив у віддаленому режимі розглядати поправки до законопроєкту. У засіданні взяв участь заступник міністра юстиції Юрій Гелетій, він відповів на запитання депутатів щодо законопроєкту і можливого отримання траншу МВФ.

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"Як ви знаєте, у грудні минулого року було досягнуто так звану угоду на рівні персоналу (з МВФ. - Ред.), було напрацьовано перелік попередніх заходів, структурних маяків, які українська сторона має виконувати впродовж дії програми. ... І одним із них є напрацювання змін до законодавства щодо вдосконалення механізму врегулювання банківської діяльності, які, власне, і відображені в проєкті, який зараз є предметом обговорення Комітету", - сказав він.