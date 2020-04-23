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Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению "антиКоломойского" законопроекта, - "слуга народа" Гетманцев

Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению

Комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики пригласил представителей Международного валютного фонда присоединиться к обсуждению законопроекта о запрете возвращать национализированные банки бывшим владельцам.

Об этом сообщил на заседании комитета его председатель, депутат СН Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что, по инициативе членов Комитета, подписал письмо в Международный валютный фонд с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", — сказано в сообщении.

Сегодня комитет продолжил в удаленном режиме рассматривать поправки к законопроекту. В заседании принял участие замминистра юстиции Юрий Гелетий, он ответил на вопросы депутатов относительно законопроекта и возможного получения транша МВФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Профильный комитет рассмотрел 94% правок в "антиКоломойский" законопроект, - Железняк

"Как вы знаете, в декабре прошлого года было достигнуто так называемое соглашение на уровне персонала (с МВФ. — Ред.), был наработан перечень предварительных мер, структурных маяков, которые украинская сторона должна выполнять в течение действия программы. ... И одним из них является наработка изменений в законодательство относительно усовершенствования механизма урегулирования банковской деятельности, которые, собственно, и отражены в проекте, который сейчас является предметом обсуждения Комитета", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Если закон о банках провалят, будет архисложно. Последствия почувствуют все украинцы, - министр финансов Марченко

Автор: 

ВР (29284) законопроект (3233) МВФ (3335) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+13
Кто помер?
Как раз сейчас Порошенко набирает такие обороты, что остановить его будет невозможно.
Далеко ходить не нужно..
Большая часть моего окружения отдали голоса за соплю, а сейчас слёзки льют, и готовы отдать голоса за Порошенко, во искупление своих грехов..
Я Порохобот, и этим горжусь..
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23.04.2020 23:11 Ответить
+11
Шоу, единственное назначение которого - показать дебилам, что "сн" сделали все, что бы принять "банковский закон" (даже представителя МВФ пригласили!) и провал это не их вина!
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23.04.2020 22:58 Ответить
+8
Як політик порошенко помер, які він там оберти набирає бігаючи по стінкам сміттєвого баку - нікому нецікаво!
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23.04.2020 23:12 Ответить
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І що це дасть?!
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23.04.2020 22:55 Ответить
Депутати Зеленського бояться коломойського, тому їм потрібен Саакашвілі, який придасть їм впевненості, буде мотивувати їх діяти і не сцяти!
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23.04.2020 22:57 Ответить
на такий ефект буде короткочасним, для Саакашвілі. щось схоже коли Порошенко його використав проти Яценюка..
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23.04.2020 22:58 Ответить
порошенко дурник, він хотів використати Саакашвілі проти яценюка, але сам отримав від Саакашвілі нищівний удар і помер.
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23.04.2020 23:00 Ответить
Кто помер?
Как раз сейчас Порошенко набирает такие обороты, что остановить его будет невозможно.
Далеко ходить не нужно..
Большая часть моего окружения отдали голоса за соплю, а сейчас слёзки льют, и готовы отдать голоса за Порошенко, во искупление своих грехов..
Я Порохобот, и этим горжусь..
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23.04.2020 23:11 Ответить
Як політик порошенко помер, які він там оберти набирає бігаючи по стінкам сміттєвого баку - нікому нецікаво!
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23.04.2020 23:12 Ответить
Едік, в тебе галюни? Де той Порошеску обороти набрав в тебе?
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23.04.2020 23:14 Ответить
"Порохобот - это звучит гордо!" Треба ввести переходящий вымпел "Победитель порохоботского соревнования"
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23.04.2020 23:15 Ответить
Ага. А также орден с закруткой на спине и путевку на дурку для оздоровления особо отличившимся.
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23.04.2020 23:26 Ответить
проспись.. "набирает обороты " -это перетянул на себя симпатиков скулящего "голоса" ? )) было 8% стало 15% (от "голоснявых" взял) ..не вылезет он из своей 15% ямы. )) те кто голосовал за Зеленского никогда не проголосует за порошенка..ЗЖОП -тоже не проголосует.."юльки"-тем более. порохло остался наедине с кучкой шлака около десятки процентов
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24.04.2020 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HsN6ggq2sRE

https://www.youtube.com/watch?v=HsN6ggq2sRE Кофе идешь пить?
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23.04.2020 23:00 Ответить
Kolomojski podkupit i drugix deputatotov jesli sto stob bylo ego bolsinstvo.Mozet daze teper etim i zanimajetsia
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23.04.2020 23:05 Ответить
"Деньги (читай - МВФ) решают всё". (с) Классика.
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23.04.2020 22:58 Ответить
Шоу, единственное назначение которого - показать дебилам, что "сн" сделали все, что бы принять "банковский закон" (даже представителя МВФ пригласили!) и провал это не их вина!
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23.04.2020 22:58 Ответить
Дубина там правит бал. Налицо масштаб влияния бени.
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23.04.2020 23:01 Ответить
МВФ не даст Украине больше 2 миллиардов ни при каких обстоятельствах.Пообещать могут но больше не дадут( Все господа в 21 году для этой страны все. Время безвозвратно ушло. Грядет новый порядоук)) Временна не те) Осьнь-Зима-Весна будут веселыми) В мире будет не спокойно))
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23.04.2020 23:04 Ответить
А выход был так близко: навести порядок хотя бы на таможне...
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23.04.2020 23:10 Ответить
хотят их развести как лохов(как говорил один Вова Ростовский)шулеры-слуги -популизм и показуха это и есть фишка клоуна о которой он упоминал всегда,чего только не сделают чтоб только бабла дали
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23.04.2020 23:06 Ответить
Вова ростовский! Хорошо звучит! Вы-таки шото знаете?)
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23.04.2020 23:38 Ответить
КЛАССИКА независимого государства! «Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен», - добавил Байден.Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению "антиКоломойского" законопроекта, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7824
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23.04.2020 23:06 Ответить
МВФ уже 100 раз вам заявлял, что не будет закона - не будет кредита. Ну что вы снова играете на зрителя.?
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23.04.2020 23:15 Ответить
Кредита Зеле уже никогда не будет, за все попытки нαεбατь раньше, и попытки даже в законе Коломойского застолбить будущие выплаты из бюджета государства.
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24.04.2020 09:46 Ответить
Смотрите внимательно за руками,под какой шарик?
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23.04.2020 23:21 Ответить
Заробитчаны перевели в Украину за 2019 год 16 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем при лучшем раскладе выделит МВФ.
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23.04.2020 23:24 Ответить
ці мільярди - важливі лише для курсу гривні. Для покриття дефіциту бюджету чи для ЗВР ця валюта не грає жодної ролі.
Ти ж не віддаш своє бабло для виплат пенсій? Так са само і заробітччанин...
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23.04.2020 23:37 Ответить
Ці мільярди важливі для всього, а не тільки для курсу гривні. Вони стимулюють торгівлю та сферу послуг. Це дає поштовх економіці. Опосередковано це відображається і на податках та зборах.
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23.04.2020 23:54 Ответить
ну, так курс гривні так чи інакше впливає на податки і збори... А з другим реченням - згоден. Тому визнаю, що у фразі "ці мільярди - важливі лише для курсу гривні" - я був не до кінця точним..
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24.04.2020 14:10 Ответить
Дефіциту бюджету не покривають ні гроші МВФ, ні гроші заробітчан. Гроші МВФ йдуть виключно на поповнення валютних резервів. А кошти заробітчан покривають дефіцит платіжного балансу. За рахунок них можна оплачувати імпорт та повертати раніше отримані кредити. Тому кошти заробітчан набагато важливіші, ніж кошти МВФ.
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24.04.2020 01:13 Ответить
А я за що толкую? За те ж саме! Хіба що не згоден з тим, ніби "кошти заробітчан набагато важливіші, ніж кошти МВФ". Важливіші все ж таки МВФовські, хоч заробітчанські також відграють свою важливу роль (вище зазначав).
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24.04.2020 14:13 Ответить
V etom godu budet mense perevodov izza karantina.Eti perevodi bolse podnimajet ekonomiku gde to 4 miliarda v biudzet postupajet ot nix cerez NDS.Realno oni pokryvali te dengi sto nuzni zakupit energonositeli neft,gaz ,jest ecio dolg procenti kotoryje nado gasit
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23.04.2020 23:44 Ответить
МВФ хрен ложив на ВР. Буде закон,дадуть гроші,не буде не дадуть.
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23.04.2020 23:34 Ответить
Смішно! Представник МВФ послухає і зрозуміє, що у ВР тільки дебіли. А зебілам гроші не дають!
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23.04.2020 23:41 Ответить
Як то "у ВР тільки дебіли"? А як же ПЕС і їхній сизоносий отаман? Як ти смієш таке казати про цих патріотичних патріотів?
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23.04.2020 23:51 Ответить
Их можно сравнять только с путенскими Ура-патриотами, такие же упоротые и умственно неполноценные
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24.04.2020 00:23 Ответить
МВФ - не той орган, який приймає участь в постановочних шоу в ВР, може тільки порекомендувати звернутися в Лігу сексуальних реформ.
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24.04.2020 07:14 Ответить
Дожили. Уже МВФ будет законы нам принимать.
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24.04.2020 00:26 Ответить
Представники колоніальної адміністрації прийдуть проконтролювати роботу своїх рабів. Україна остаточно втратила свій державний суверенітет.
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24.04.2020 01:15 Ответить
На счёт Порохоботства.
Я - порохоботам, был им, остаюсь им буду.
А вот признать, что голосовал за Зеленского, это все равно что
Пол-года назад:
1.Трахал козу
Сейчас
1.Трахал козла
Через пол-года
1.Козел трахал тебя, Зелебобик.
Фас на меня, одичалая отара 73%
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24.04.2020 10:37 Ответить
 
 