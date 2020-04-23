Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению "антиКоломойского" законопроекта, - "слуга народа" Гетманцев

Комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики пригласил представителей Международного валютного фонда присоединиться к обсуждению законопроекта о запрете возвращать национализированные банки бывшим владельцам.

Об этом сообщил на заседании комитета его председатель, депутат СН Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что, по инициативе членов Комитета, подписал письмо в Международный валютный фонд с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", — сказано в сообщении.

Сегодня комитет продолжил в удаленном режиме рассматривать поправки к законопроекту. В заседании принял участие замминистра юстиции Юрий Гелетий, он ответил на вопросы депутатов относительно законопроекта и возможного получения транша МВФ.

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"Как вы знаете, в декабре прошлого года было достигнуто так называемое соглашение на уровне персонала (с МВФ. — Ред.), был наработан перечень предварительных мер, структурных маяков, которые украинская сторона должна выполнять в течение действия программы. ... И одним из них является наработка изменений в законодательство относительно усовершенствования механизма урегулирования банковской деятельности, которые, собственно, и отражены в проекте, который сейчас является предметом обсуждения Комитета", — сказал он.

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