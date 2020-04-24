COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім

Сонячне світло, висока температура і вологість згубні для коронавірусу, отже, в літніх умовах поширення COVID-19 може значно сповільнитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер повідомив Білл Браян, виконувач обов'язків заступника начальника науково-технічного управління Міністерства внутрішньої безпеки, на щоденному брифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу.

Браян на прохання президента Дональда Трампа розповів про результати експериментів урядових дослідників зі зразками коронавірусу, під час яких з'ясувалося, що вірус погано переносить сонячне світло, високі температури та підвищену вологість.

"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус - як на поверхні, так і в повітрі. Ми спостерігали аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю, коли підвищення температури і вологості або того й іншого, як правило, створювало менш сприятливі умови для вірусу", - зазначив він.

Отримані дані можуть зміцнити надію на те, що епідемія коронавірусу може розвиватися за сценарієм інших респіраторних захворювань, таких як грип, які зазвичай є менш заразними в теплу пору року. Однак не варто забувати, що зараз вірус поширюється і в місцях із жарким і вологим кліматом, наприклад у Сінгапурі, що ставить під питання значний вплив чинників довкілля.

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Президент Дональд Трамп сказав, що результати випробувань слід інтерпретувати обережно. "Я сподіваюся, що люди насолоджуються сонцем, і якщо воно надає (позитивний. - Ред.) вплив, це чудово", - сказав президент.

За словами Браяна, на непористих поверхнях, таких як нержавіюча сталь, у темряві і за низької вологості вірус може утримуватися до 18 годин, не втрачаючи при цьому своєї стійкості. В умовах високої вологості період напіврозпаду вірусу скоротився до шести годин, а коли вірус піддали дії сонячного світла і високої вологості, період напіврозпаду зменшився до двох хвилин.

Дослідники виявили подібний ефект і під час експерименту із симуляцією кашлю або чхання, коли коронавірус поширюється з частинками слини. У темряві вірус зберігав половину своєї сили протягом години, проте під впливом сонячного світла період напіврозпаду становив лише 90 секунд, додав Браян.

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