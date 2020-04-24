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Новини Коронавірус і карантин
14 573 90

COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім

COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім

Сонячне світло, висока температура і вологість згубні для коронавірусу, отже, в літніх умовах поширення COVID-19 може значно сповільнитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер повідомив Білл Браян, виконувач обов'язків заступника начальника науково-технічного управління Міністерства внутрішньої безпеки, на щоденному брифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу.

Браян на прохання президента Дональда Трампа розповів про результати експериментів урядових дослідників зі зразками коронавірусу, під час яких з'ясувалося, що вірус погано переносить сонячне світло, високі температури та підвищену вологість.

"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус - як на поверхні, так і в повітрі. Ми спостерігали аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю, коли підвищення температури і вологості або того й іншого, як правило, створювало менш сприятливі умови для вірусу", - зазначив він.

Отримані дані можуть зміцнити надію на те, що епідемія коронавірусу може розвиватися за сценарієм інших респіраторних захворювань, таких як грип, які зазвичай є менш заразними в теплу пору року. Однак не варто забувати, що зараз вірус поширюється і в місцях із жарким і вологим кліматом, наприклад у Сінгапурі, що ставить під питання значний вплив чинників довкілля.

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Президент Дональд Трамп сказав, що результати випробувань слід інтерпретувати обережно. "Я сподіваюся, що люди насолоджуються сонцем, і якщо воно надає (позитивний. - Ред.) вплив, це чудово", - сказав президент.

За словами Браяна, на непористих поверхнях, таких як нержавіюча сталь, у темряві і за низької вологості вірус може утримуватися до 18 годин, не втрачаючи при цьому своєї стійкості. В умовах високої вологості період напіврозпаду вірусу скоротився до шести годин, а коли вірус піддали дії сонячного світла і високої вологості, період напіврозпаду зменшився до двох хвилин.

Дослідники виявили подібний ефект і під час експерименту із симуляцією кашлю або чхання, коли коронавірус поширюється з частинками слини. У темряві вірус зберігав половину своєї сили протягом години, проте під впливом сонячного світла період напіврозпаду становив лише 90 секунд, додав Браян.

Також читайте: У США проводять випробування понад 70 методів лікування COVID-19

Автор: 

карантин (18172) США (23390) Трамп Дональд (6105) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1358
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24.04.2020 09:43 Відповісти
+8
Выходит "оставайтесь дома" была лютая найопка???
Даже последний кретин понимает что человеку для иммунитета НЕОБХОДИМ солнечный свет
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24.04.2020 09:41 Відповісти
+7
С влажностью не согласен, а вот точно при жаре все вирусы закончатся. Я об этом уже писал.
В сухом жарком климате еще и с соленым морским воздухом у вируса нет шансов.
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24.04.2020 09:39 Відповісти
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Все у джунгли!
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24.04.2020 09:35 Відповісти
не в джунгли а в саванну или пустыню.
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24.04.2020 10:21 Відповісти
На Марс переселятись. Благодатний край, де навіть грунти з хлором - вірус не пройде.
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24.04.2020 11:32 Відповісти
Ну уже говорили что вирус будет сезонным типо гриппа, сейчас будет спад и новая вспышка осенью, он уже никуда не денется.
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24.04.2020 09:35 Відповісти
Такой же вид гриппа как и остальное. Со временем докажут
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24.04.2020 09:37 Відповісти
А как же Австралия, а как же Бразилия. Там сейчас лето. А ковид есть.
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24.04.2020 09:40 Відповісти
Так и грипп бывает круглый год. Речь идет о сезонности: весной, осенью - пик заболевания
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24.04.2020 09:44 Відповісти
Это наверное клоун-Трамп лично проводил эксперимент в белом доме!
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24.04.2020 09:35 Відповісти
результатьі противоречат сами себе: осенью и зимой больше влажности, чем весной и летом. и вот именно сейчас идет снижение зараженньіх. ибо солнце вьісушивает влагу, в которой живет вирус. Нью-Йорк на побережье. Все летом едут на моря изза влажного морского воздуха. вирус передается через вдьіхаемьій-вьідьіхаемьій аерозоль. 2 метра как раз нужньі для того, чтобьі вьідьіхаемьій аерозоль упал на землю, а не бьіл подхвачен соседним носом.
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24.04.2020 11:38 Відповісти
Маями наше всьо.
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24.04.2020 09:36 Відповісти
а мне казалось, что влажность наоборот способствует распространению
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24.04.2020 09:38 Відповісти
Совершенно верно. Во влажную погоду вирус может летать с туманом по воздуху.
В исследовании сказано, что при высокой влажности уменьшается период полураспада до 6 часов. А за эти 6+ часов он может натворить делов
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24.04.2020 09:46 Відповісти
Это не так работает. Наша носоглотка фильтрует воздух и не дает вирусам проникать внутрь. При сухом воздухе она пересыхает. Оттого зимой мы и болеем.
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24.04.2020 11:54 Відповісти
Значит на пляже он за 2 минуты исчезает? Отпустите нас на пляж!
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24.04.2020 09:38 Відповісти
COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1358
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24.04.2020 09:43 Відповісти
С влажностью не согласен, а вот точно при жаре все вирусы закончатся. Я об этом уже писал.
В сухом жарком климате еще и с соленым морским воздухом у вируса нет шансов.
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24.04.2020 09:39 Відповісти
Фактор насыщенности кислородом воздуха важнее, чем запах йода, или соль. Кислород - очень реактивный. Проветривания даже прибивают вирусы в доме, если есть больной кто.
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24.04.2020 10:01 Відповісти
не кислорода а озона. Хотя сам кислород является очень сильным ядом для организма.
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24.04.2020 10:10 Відповісти
А ось озон в самий раз. Я б навіть в їжу його додавав!
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24.04.2020 11:33 Відповісти
Мы это кислород от рождения постоянно вдыхаем... а он, оказывается, *сильный яд*! Буду знать.
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24.04.2020 11:36 Відповісти
Отакі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0#%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ми токсикомани .
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24.04.2020 11:48 Відповісти
Интересно про *бистабильность"!
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24.04.2020 12:06 Відповісти
Он воно чьо міхалич - держави-бензоколонки процвітають завдяки озоновому шару, без нього вміст кисню деградує і жижа не горітиме.
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24.04.2020 12:56 Відповісти
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24.04.2020 13:19 Відповісти
Так в этом вся суть. Он ведь называется кислородом оттого, что окисляет все, и органику в первую очередь. А озон это по-вашему не кислород?)
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24.04.2020 13:17 Відповісти
О спасибо кеп. Конечно вирусы, бактерии да и вообще все организмы, плохо переносит интенсивное ультрафиолетовое излучение. В больницах есть такая процедура как как кварцевание. Мне иногда даже кажется что украинского правительства только на это и надежда - дождаться лета и надеяться что солнечная активность остановит вирус.
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24.04.2020 09:40 Відповісти
Все правительства на это надеются, иначе...
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24.04.2020 10:03 Відповісти
Выходит "оставайтесь дома" была лютая найопка???
Даже последний кретин понимает что человеку для иммунитета НЕОБХОДИМ солнечный свет
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24.04.2020 09:41 Відповісти
да. это была попытка власти оттянуть свое бесславное правление. они знают, что будут отреформированы народом.
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24.04.2020 09:43 Відповісти
ты поинтересуйся, ультрафиолет сильно угнетает иммунитет, поэтому кто кретин - большой вопрос
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24.04.2020 14:23 Відповісти
Про жару я уже слышала от балаболов из ВОЗ. Вот только что то не похоже..
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24.04.2020 09:41 Відповісти
похоже. Еще и один фактор не дает вирусу развиваться - курение.
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24.04.2020 09:44 Відповісти
Мертві бджоли не гудуть
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24.04.2020 10:08 Відповісти
это не шутка. Сначала китайцы провели исследование воз его не опубликовал. Потом французы точно так же провели тест, и опять воз отморозилось. Все потому что кампания бюджета борьбы с курением очень большая, и денег возу заплачено не меньше чем нашим потужным реформаторам.
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24.04.2020 10:18 Відповісти
И принятие ядов.

- Сёма, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм ещё коронавирус попадет, он просто станет в очередь.
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24.04.2020 10:12 Відповісти
То о чём говорилось здесь много раз.
На солнечном свету вирус быстро разрушается. 90 сек конечно впечатляют.
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24.04.2020 09:43 Відповісти
Вот трудно говорить с дураками: они разносят глупости, ссылаясь на тебя.
Вот и тут то же.
Солнечный свет полезен для иммунитета, который вреден для вируса. А собственно для вируса ультрафиолет не особо вреден, т.к. коронавирусы - не ДНК-содержащие. Как объясняют вирусологи, у ДНК-содержащих вирусов ультрафиолет вызывает мутации ДНК, "слепляя" два тиминовых звена ДНК-цепочки. В РНК тиминовых оснований нет, их заменил урацил. Т.е. на поверхновтях вирус отлично сохраняется и при солнечном свете.
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24.04.2020 09:45 Відповісти
Пипец, результат научных исследований мирового лидера:
"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус..."

и тут высовывается какое-то многоочковое "опровергая" факты своим шизофреническим бредом.

пипец нах...
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24.04.2020 09:55 Відповісти
Ди иди уже нах откуда пришел, долбо*б
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24.04.2020 10:01 Відповісти
Тут вопрос жесткости прямого солнечного излучения важен. Разрушает все, наряду с кислородом в атмосфере. Санитары планеты.
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24.04.2020 13:25 Відповісти
Само собой, даже рассеянный солнечный свет многие пластмассы в короткий срок разрушает, не говоря уже о вирусах. Но, поскольку все познается в сравнении, можно сказать, что на коронавирусы оно действует относительно (!) слабо.
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24.04.2020 13:33 Відповісти
Бацька таки прав?баня -влажность...высокая температура.вот секрет белорусского чуда.
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24.04.2020 09:47 Відповісти
к микромордору это не относится. У них холодно и повышенная влажность от болот. Да и летние температуры не дотягивают до нормального лета.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Потому они и есть разносчиками туберкулеза
Настроили на юге, где его не было санаториев, и повезли заражать южан этой дрянью
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24.04.2020 09:54 Відповісти
Ага. Только и читаешь про великих русских: Чехов, Чайковский и пр. Все они на лето из Питера приезжали кто в Украину, а кто в Крым выжаривать свой туберкулез. У нас полно усадеб-музеев, где эти великие из года в год останавливались у местных друзей.
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24.04.2020 10:09 Відповісти
это правда, Чехов например все время тусил в Сумах (тогда еще село Лука под Сумами, сейчас это район Сум)
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27.04.2020 12:52 Відповісти
Я ж за баню.хотя...хер знает какая у них баня.
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24.04.2020 17:42 Відповісти
а в чем чудо у них?
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24.04.2020 09:56 Відповісти
Как?карантина как такового нет.смертей от ковида при этом также.ноль.разве это не чудо?
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24.04.2020 17:45 Відповісти
та у них на 9,5 млн населения заболело больше, чем у нас на 40 млн
а сколько умерло это дело десятое и к карантину отношения не имеющее, может они фиксируют смерти как от пневмонии, сердечной недостаточности и т.д.
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27.04.2020 09:10 Відповісти
То есть как это умершие не имеют отношения?прямое!может мы с тобой тоже уже переболели.бессимптомно.ну и на хер нам нужен был тот обсерваторий?общаюсь со знакомцами с белоруси.нет у них такого.что б умирали больше чем раньше.инфицированные или нет наоборот не так важно.в европе кипиш то из за смертности именно.не умирай пачками.они б и не почесались.
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Билл Брайан - "Вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность. В темноте вирус сохранял половину своей силы в течение часа, однако под воздействием солнечного света период полураспада составил только 90 секунд."

Тобто треба гуляти під променями сонця і бажано біля річок, озер та водоймищ.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Жара і сонячне опромінення-висушують.Тут логіка є.Тому суха сауна є доброю профілактикою щоб знизити вірогідність зараження.Хоча деякі штами витримують 90градусів протягом години. Вологість навпаки є санаторієм для зарази.Тут якась помилка.
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24.04.2020 09:54 Відповісти
Спочатку казали вологість рай для віруса. Тепер все навпаки.
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24.04.2020 09:55 Відповісти
влажность действительно повышает возможности заразы.
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24.04.2020 09:57 Відповісти
Тривалість активності вірусу при високій вологості зменшується до 6 годин (це було предметом дослідження). А в ці 6 годин він може швидко поширюватись наприклад з туманом. Цей момент не досліджувався. В будь-якому випадку найгірший варіант для вірусу - сонце. Дві хвилини і стерильно.
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Тобто ультрафіолет ?
А чому тоді казали, що ультрафіолетові лампи не допомагають ?
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24.04.2020 10:12 Відповісти
Брешуть. Всі віруси швидко руйнуються ультрафіолетом
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24.04.2020 10:19 Відповісти
почему не помогают? Очень даже хорошо помогают.
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24.04.2020 10:19 Відповісти
кварцевание помогает. жаль, что его сейчас мало используют
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24.04.2020 10:22 Відповісти
Помагають. В пустих кімнатах, наприклад, в дурці.
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24.04.2020 11:35 Відповісти
Тоді для обеззараження бабла потрібно його сушити на сонці ....!
..
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24.04.2020 10:13 Відповісти
как бы не пришлось сухари скоро сушить. На солнце.
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24.04.2020 14:28 Відповісти
Так ця неукраїнська влада загнала українців по будках, щоб вони не бачили сонячного світла.
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Вот и нафик такой карантин?! Наоборот, люди должны выходить на свежий воздух, солнце. Двигаться, иметь возможность поехать на дачу.
Карочи, тупые дебилы и психически больные рулят (((
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24.04.2020 10:02 Відповісти
...рулят тупыми дебилами и психически больными
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24.04.2020 11:39 Відповісти
Кондиціонери і карантинщики допоможуть вірусу пережити літній стрес. Як сьогодні в Сингапурі.
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24.04.2020 10:02 Відповісти
к стати да. кондиционер ез ионизатора воздуха очень хорошо разносит эту заразу. Типичный пример - болезнь легионеров .
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24.04.2020 10:08 Відповісти
Чув про так звану "Люстру Чижевського". Кажуть, що вона має чудовий ефект іонізації повітря.

https://sam.dobro-est.com/****************/ustroystva/lyustra-chizhevskogo-svoimi-rukami.html

https://www.youtube.com/watch?v=D0RheOOgvUA

COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3354
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24.04.2020 10:44 Відповісти
Потому и закрыли рынки, что там слишком много солнечного света и жары, а в дождь еще и влажно.
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24.04.2020 10:04 Відповісти
рынки закрыли из-за скученности и антисанитарии
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24.04.2020 10:23 Відповісти
Врут америкосы... у нас COVID-19 не переносит только большие бабосы.
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24.04.2020 10:05 Відповісти
не, ну раз Белый дом сказал..
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24.04.2020 10:06 Відповісти
Один "вчоний" вякне, а тисячі потім патякають по темі навіть не знаючи визначення, що таке сонячне світло, жара і вологість!
Сонячне світло не ультрафіолет!
Але і ультрафіолетове випромінювання буває різної довжини хвилі, а звідси і жорсткості!
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24.04.2020 10:10 Відповісти
COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім - Цензор.НЕТ 977
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24.04.2020 10:11 Відповісти
Сауна-вот панацея! Ура,я гений!
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24.04.2020 10:18 Відповісти
и ультрафиолет, как заявил Трамп
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24.04.2020 11:55 Відповісти
Все по-разному говорят, что говорит о том, что вирус непонятен. Но дезинфекция от него помогает. Это точно. Проверено Китаем.
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24.04.2020 10:26 Відповісти
Влажность влажности рознь... Вирус- не комар, не может ни летать ни прыгать. Ему нужен транспортер. Вот чихающий носитель- самое оно. Потому дистанция и... И категорический отказ лапать хлебальничек пока руки не вымыты тщательно с мылом, да ещё и просушены. Это самое сложное. А влажность ему нужна, только щадящая температура, где не разрушится оболочка- без оболочки он ничто...
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24.04.2020 10:26 Відповісти
поэтому кацапню ждет еще целая эпопея с вирусом. ну них там на мордовских болотах холодно и сыро , почти всегда. То что нужно вирусу.
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24.04.2020 10:33 Відповісти
Вони напевно використовували у досліджені цей принципCOVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6023
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24.04.2020 11:05 Відповісти
Как раз влажность для коронавируса очень даже способствует и сохранению и распространению.
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24.04.2020 11:37 Відповісти
как сказать
в меня однажды впился клещ - тельце маленькое, а голова уже глубоко
как раз пришёл день сауны - я сел в парилке ( температура под 100) и капли пота с носа направлял на клеща
он терпел секунд 20, затем зашевелился, выскочил и убежал так резво, что я не успел его прикончить
где он теперь - не знаю
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24.04.2020 11:54 Відповісти
Это модное словечко "период полураспада" вируса (???). Вирус - это клубок RNA/DNA. Чтоб вирусу *наполовину распасть*, клубок должен порваться, в таком случае вирус уничтожится.
Период полураспада*** относится к радиоактивным элементам. А в отношении вируса... Послушаем критику учёных.
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24.04.2020 11:51 Відповісти
Це коли половина "лапок" усохла
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24.04.2020 13:37 Відповісти
Коронавирус ещё и лапы имеет! Вот зараза!
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24.04.2020 18:15 Відповісти
Як би вони в крила не мутували, почнуть хмарами літати - як сарана
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24.04.2020 18:25 Відповісти
как раз наш климат такой.Я его летом тоже плохо переношу.
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24.04.2020 13:12 Відповісти
 
 