COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім
Сонячне світло, висока температура і вологість згубні для коронавірусу, отже, в літніх умовах поширення COVID-19 може значно сповільнитися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер повідомив Білл Браян, виконувач обов'язків заступника начальника науково-технічного управління Міністерства внутрішньої безпеки, на щоденному брифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу.
Браян на прохання президента Дональда Трампа розповів про результати експериментів урядових дослідників зі зразками коронавірусу, під час яких з'ясувалося, що вірус погано переносить сонячне світло, високі температури та підвищену вологість.
"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус - як на поверхні, так і в повітрі. Ми спостерігали аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю, коли підвищення температури і вологості або того й іншого, як правило, створювало менш сприятливі умови для вірусу", - зазначив він.
Отримані дані можуть зміцнити надію на те, що епідемія коронавірусу може розвиватися за сценарієм інших респіраторних захворювань, таких як грип, які зазвичай є менш заразними в теплу пору року. Однак не варто забувати, що зараз вірус поширюється і в місцях із жарким і вологим кліматом, наприклад у Сінгапурі, що ставить під питання значний вплив чинників довкілля.
Президент Дональд Трамп сказав, що результати випробувань слід інтерпретувати обережно. "Я сподіваюся, що люди насолоджуються сонцем, і якщо воно надає (позитивний. - Ред.) вплив, це чудово", - сказав президент.
За словами Браяна, на непористих поверхнях, таких як нержавіюча сталь, у темряві і за низької вологості вірус може утримуватися до 18 годин, не втрачаючи при цьому своєї стійкості. В умовах високої вологості період напіврозпаду вірусу скоротився до шести годин, а коли вірус піддали дії сонячного світла і високої вологості, період напіврозпаду зменшився до двох хвилин.
Дослідники виявили подібний ефект і під час експерименту із симуляцією кашлю або чхання, коли коронавірус поширюється з частинками слини. У темряві вірус зберігав половину своєї сили протягом години, проте під впливом сонячного світла період напіврозпаду становив лише 90 секунд, додав Браян.
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В исследовании сказано, что при высокой влажности уменьшается период полураспада до 6 часов. А за эти 6+ часов он может натворить делов
В сухом жарком климате еще и с соленым морским воздухом у вируса нет шансов.
Даже последний кретин понимает что человеку для иммунитета НЕОБХОДИМ солнечный свет
- Сёма, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм ещё коронавирус попадет, он просто станет в очередь.
На солнечном свету вирус быстро разрушается. 90 сек конечно впечатляют.
Вот и тут то же.
Солнечный свет полезен для иммунитета, который вреден для вируса. А собственно для вируса ультрафиолет не особо вреден, т.к. коронавирусы - не ДНК-содержащие. Как объясняют вирусологи, у ДНК-содержащих вирусов ультрафиолет вызывает мутации ДНК, "слепляя" два тиминовых звена ДНК-цепочки. В РНК тиминовых оснований нет, их заменил урацил. Т.е. на поверхновтях вирус отлично сохраняется и при солнечном свете.
"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус..."
и тут высовывается какое-то многоочковое "опровергая" факты своим шизофреническим бредом.
пипец нах...
нахоткуда пришел, долбо*б
Настроили на юге, где его не было санаториев, и повезли заражать южан этой дрянью
а сколько умерло это дело десятое и к карантину отношения не имеющее, может они фиксируют смерти как от пневмонии, сердечной недостаточности и т.д.
Тобто треба гуляти під променями сонця і бажано біля річок, озер та водоймищ.
А чому тоді казали, що ультрафіолетові лампи не допомагають ?
..
Карочи, тупые дебилы и психически больные рулят (((
https://sam.dobro-est.com/****************/ustroystva/lyustra-chizhevskogo-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?v=D0RheOOgvUA
Сонячне світло не ультрафіолет!
Але і ультрафіолетове випромінювання буває різної довжини хвилі, а звідси і жорсткості!
в меня однажды впился клещ - тельце маленькое, а голова уже глубоко
как раз пришёл день сауны - я сел в парилке ( температура под 100) и капли пота с носа направлял на клеща
он терпел секунд 20, затем зашевелился, выскочил и убежал так резво, что я не успел его прикончить
где он теперь - не знаю
Период полураспада*** относится к радиоактивным элементам. А в отношении вируса... Послушаем критику учёных.