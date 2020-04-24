COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом
Солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в четверг сообщил Билл Брайан, исполняющий обязанности заместителя начальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности, на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.
Брайан по просьбе президента Дональда Трампа рассказал о результатах экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса, в ходе которых выяснилось, что вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность.
"Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса", - отметил он.
Полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.
Президент Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно. "Я надеюсь, что люди наслаждаются солнцем, и если оно оказывает (положительное. - Ред.) влияние, это здорово", - сказал президент.
По словам Брайана, на непористых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, в темноте и при низкой влажности вирус может удерживаться до 18 часов, не теряя при этом своей устойчивости. В условиях высокой влажности период полураспада вируса сократился до шести часов, а когда вирус подвергли воздействию солнечного света и высокой влажности, период полураспада уменьшился до двух минут.
Исследователи обнаружили подобный эффект и во время эксперимента с симуляцией кашля или чихания, когда коронавирус распространяется с частицами слюны. В темноте вирус сохранял половину своей силы в течение часа, однако под воздействием солнечного света период полураспада составил только 90 секунд, добавил Брайан.
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В исследовании сказано, что при высокой влажности уменьшается период полураспада до 6 часов. А за эти 6+ часов он может натворить делов
В сухом жарком климате еще и с соленым морским воздухом у вируса нет шансов.
Даже последний кретин понимает что человеку для иммунитета НЕОБХОДИМ солнечный свет
- Сёма, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм ещё коронавирус попадет, он просто станет в очередь.
На солнечном свету вирус быстро разрушается. 90 сек конечно впечатляют.
Вот и тут то же.
Солнечный свет полезен для иммунитета, который вреден для вируса. А собственно для вируса ультрафиолет не особо вреден, т.к. коронавирусы - не ДНК-содержащие. Как объясняют вирусологи, у ДНК-содержащих вирусов ультрафиолет вызывает мутации ДНК, "слепляя" два тиминовых звена ДНК-цепочки. В РНК тиминовых оснований нет, их заменил урацил. Т.е. на поверхновтях вирус отлично сохраняется и при солнечном свете.
"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус..."
и тут высовывается какое-то многоочковое "опровергая" факты своим шизофреническим бредом.
пипец нах...
нахоткуда пришел, долбо*б
Настроили на юге, где его не было санаториев, и повезли заражать южан этой дрянью
а сколько умерло это дело десятое и к карантину отношения не имеющее, может они фиксируют смерти как от пневмонии, сердечной недостаточности и т.д.
Тобто треба гуляти під променями сонця і бажано біля річок, озер та водоймищ.
А чому тоді казали, що ультрафіолетові лампи не допомагають ?
..
Карочи, тупые дебилы и психически больные рулят (((
https://sam.dobro-est.com/****************/ustroystva/lyustra-chizhevskogo-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?v=D0RheOOgvUA
Сонячне світло не ультрафіолет!
Але і ультрафіолетове випромінювання буває різної довжини хвилі, а звідси і жорсткості!
в меня однажды впился клещ - тельце маленькое, а голова уже глубоко
как раз пришёл день сауны - я сел в парилке ( температура под 100) и капли пота с носа направлял на клеща
он терпел секунд 20, затем зашевелился, выскочил и убежал так резво, что я не успел его прикончить
где он теперь - не знаю
Период полураспада*** относится к радиоактивным элементам. А в отношении вируса... Послушаем критику учёных.