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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом

COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом

Солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в четверг сообщил Билл Брайан, исполняющий обязанности заместителя начальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности, на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Брайан по просьбе президента Дональда Трампа рассказал о результатах экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса, в ходе которых выяснилось, что вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность.

"Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса", - отметил он.

Полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть вероятность, что США никогда не восстановят финансирование ВОЗ, - Помпео

Президент Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно. "Я надеюсь, что люди наслаждаются солнцем, и если оно оказывает (положительное. - Ред.) влияние, это здорово", - сказал президент.

По словам Брайана, на непористых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, в темноте и при низкой влажности вирус может удерживаться до 18 часов, не теряя при этом своей устойчивости. В условиях высокой влажности период полураспада вируса сократился до шести часов, а когда вирус подвергли воздействию солнечного света и высокой влажности, период полураспада уменьшился до двух минут.

Исследователи обнаружили подобный эффект и во время эксперимента с симуляцией кашля или чихания, когда коронавирус распространяется с частицами слюны. В темноте вирус сохранял половину своей силы в течение часа, однако под воздействием солнечного света период полураспада составил только 90 секунд, добавил Брайан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, - медики

Автор: 

карантин (16729) США (27131) Трамп Дональд (5651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1358
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24.04.2020 09:43 Ответить
+8
Выходит "оставайтесь дома" была лютая найопка???
Даже последний кретин понимает что человеку для иммунитета НЕОБХОДИМ солнечный свет
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24.04.2020 09:41 Ответить
+7
С влажностью не согласен, а вот точно при жаре все вирусы закончатся. Я об этом уже писал.
В сухом жарком климате еще и с соленым морским воздухом у вируса нет шансов.
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24.04.2020 09:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все у джунгли!
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24.04.2020 09:35 Ответить
не в джунгли а в саванну или пустыню.
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24.04.2020 10:21 Ответить
На Марс переселятись. Благодатний край, де навіть грунти з хлором - вірус не пройде.
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24.04.2020 11:32 Ответить
Ну уже говорили что вирус будет сезонным типо гриппа, сейчас будет спад и новая вспышка осенью, он уже никуда не денется.
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24.04.2020 09:35 Ответить
Такой же вид гриппа как и остальное. Со временем докажут
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24.04.2020 09:37 Ответить
А как же Австралия, а как же Бразилия. Там сейчас лето. А ковид есть.
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24.04.2020 09:40 Ответить
Так и грипп бывает круглый год. Речь идет о сезонности: весной, осенью - пик заболевания
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24.04.2020 09:44 Ответить
Это наверное клоун-Трамп лично проводил эксперимент в белом доме!
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24.04.2020 09:35 Ответить
результатьі противоречат сами себе: осенью и зимой больше влажности, чем весной и летом. и вот именно сейчас идет снижение зараженньіх. ибо солнце вьісушивает влагу, в которой живет вирус. Нью-Йорк на побережье. Все летом едут на моря изза влажного морского воздуха. вирус передается через вдьіхаемьій-вьідьіхаемьій аерозоль. 2 метра как раз нужньі для того, чтобьі вьідьіхаемьій аерозоль упал на землю, а не бьіл подхвачен соседним носом.
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24.04.2020 11:38 Ответить
Маями наше всьо.
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24.04.2020 09:36 Ответить
а мне казалось, что влажность наоборот способствует распространению
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24.04.2020 09:38 Ответить
Совершенно верно. Во влажную погоду вирус может летать с туманом по воздуху.
В исследовании сказано, что при высокой влажности уменьшается период полураспада до 6 часов. А за эти 6+ часов он может натворить делов
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24.04.2020 09:46 Ответить
Это не так работает. Наша носоглотка фильтрует воздух и не дает вирусам проникать внутрь. При сухом воздухе она пересыхает. Оттого зимой мы и болеем.
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24.04.2020 11:54 Ответить
Значит на пляже он за 2 минуты исчезает? Отпустите нас на пляж!
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24.04.2020 09:38 Ответить
COVID-19 плохо переносит солнечный свет, жару и влажность, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1358
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24.04.2020 09:43 Ответить
С влажностью не согласен, а вот точно при жаре все вирусы закончатся. Я об этом уже писал.
В сухом жарком климате еще и с соленым морским воздухом у вируса нет шансов.
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24.04.2020 09:39 Ответить
Фактор насыщенности кислородом воздуха важнее, чем запах йода, или соль. Кислород - очень реактивный. Проветривания даже прибивают вирусы в доме, если есть больной кто.
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24.04.2020 10:01 Ответить
не кислорода а озона. Хотя сам кислород является очень сильным ядом для организма.
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24.04.2020 10:10 Ответить
А ось озон в самий раз. Я б навіть в їжу його додавав!
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24.04.2020 11:33 Ответить
Мы это кислород от рождения постоянно вдыхаем... а он, оказывается, *сильный яд*! Буду знать.
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24.04.2020 11:36 Ответить
Отакі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0#%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ми токсикомани .
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24.04.2020 11:48 Ответить
Интересно про *бистабильность"!
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24.04.2020 12:06 Ответить
Он воно чьо міхалич - держави-бензоколонки процвітають завдяки озоновому шару, без нього вміст кисню деградує і жижа не горітиме.
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24.04.2020 12:56 Ответить
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24.04.2020 13:19 Ответить
Так в этом вся суть. Он ведь называется кислородом оттого, что окисляет все, и органику в первую очередь. А озон это по-вашему не кислород?)
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24.04.2020 13:17 Ответить
О спасибо кеп. Конечно вирусы, бактерии да и вообще все организмы, плохо переносит интенсивное ультрафиолетовое излучение. В больницах есть такая процедура как как кварцевание. Мне иногда даже кажется что украинского правительства только на это и надежда - дождаться лета и надеяться что солнечная активность остановит вирус.
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24.04.2020 09:40 Ответить
Все правительства на это надеются, иначе...
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24.04.2020 10:03 Ответить
Выходит "оставайтесь дома" была лютая найопка???
Даже последний кретин понимает что человеку для иммунитета НЕОБХОДИМ солнечный свет
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24.04.2020 09:41 Ответить
да. это была попытка власти оттянуть свое бесславное правление. они знают, что будут отреформированы народом.
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24.04.2020 09:43 Ответить
ты поинтересуйся, ультрафиолет сильно угнетает иммунитет, поэтому кто кретин - большой вопрос
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24.04.2020 14:23 Ответить
Про жару я уже слышала от балаболов из ВОЗ. Вот только что то не похоже..
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24.04.2020 09:41 Ответить
похоже. Еще и один фактор не дает вирусу развиваться - курение.
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24.04.2020 09:44 Ответить
Мертві бджоли не гудуть
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24.04.2020 10:08 Ответить
это не шутка. Сначала китайцы провели исследование воз его не опубликовал. Потом французы точно так же провели тест, и опять воз отморозилось. Все потому что кампания бюджета борьбы с курением очень большая, и денег возу заплачено не меньше чем нашим потужным реформаторам.
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24.04.2020 10:18 Ответить
И принятие ядов.

- Сёма, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм ещё коронавирус попадет, он просто станет в очередь.
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24.04.2020 10:12 Ответить
То о чём говорилось здесь много раз.
На солнечном свету вирус быстро разрушается. 90 сек конечно впечатляют.
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24.04.2020 09:43 Ответить
Вот трудно говорить с дураками: они разносят глупости, ссылаясь на тебя.
Вот и тут то же.
Солнечный свет полезен для иммунитета, который вреден для вируса. А собственно для вируса ультрафиолет не особо вреден, т.к. коронавирусы - не ДНК-содержащие. Как объясняют вирусологи, у ДНК-содержащих вирусов ультрафиолет вызывает мутации ДНК, "слепляя" два тиминовых звена ДНК-цепочки. В РНК тиминовых оснований нет, их заменил урацил. Т.е. на поверхновтях вирус отлично сохраняется и при солнечном свете.
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24.04.2020 09:45 Ответить
Пипец, результат научных исследований мирового лидера:
"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус..."

и тут высовывается какое-то многоочковое "опровергая" факты своим шизофреническим бредом.

пипец нах...
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24.04.2020 09:55 Ответить
Ди иди уже нах откуда пришел, долбо*б
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24.04.2020 10:01 Ответить
Тут вопрос жесткости прямого солнечного излучения важен. Разрушает все, наряду с кислородом в атмосфере. Санитары планеты.
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24.04.2020 13:25 Ответить
Само собой, даже рассеянный солнечный свет многие пластмассы в короткий срок разрушает, не говоря уже о вирусах. Но, поскольку все познается в сравнении, можно сказать, что на коронавирусы оно действует относительно (!) слабо.
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24.04.2020 13:33 Ответить
Бацька таки прав?баня -влажность...высокая температура.вот секрет белорусского чуда.
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24.04.2020 09:47 Ответить
к микромордору это не относится. У них холодно и повышенная влажность от болот. Да и летние температуры не дотягивают до нормального лета.
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24.04.2020 09:49 Ответить
Потому они и есть разносчиками туберкулеза
Настроили на юге, где его не было санаториев, и повезли заражать южан этой дрянью
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24.04.2020 09:54 Ответить
Ага. Только и читаешь про великих русских: Чехов, Чайковский и пр. Все они на лето из Питера приезжали кто в Украину, а кто в Крым выжаривать свой туберкулез. У нас полно усадеб-музеев, где эти великие из года в год останавливались у местных друзей.
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24.04.2020 10:09 Ответить
это правда, Чехов например все время тусил в Сумах (тогда еще село Лука под Сумами, сейчас это район Сум)
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27.04.2020 12:52 Ответить
Я ж за баню.хотя...хер знает какая у них баня.
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24.04.2020 17:42 Ответить
а в чем чудо у них?
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24.04.2020 09:56 Ответить
Как?карантина как такового нет.смертей от ковида при этом также.ноль.разве это не чудо?
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24.04.2020 17:45 Ответить
та у них на 9,5 млн населения заболело больше, чем у нас на 40 млн
а сколько умерло это дело десятое и к карантину отношения не имеющее, может они фиксируют смерти как от пневмонии, сердечной недостаточности и т.д.
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27.04.2020 09:10 Ответить
То есть как это умершие не имеют отношения?прямое!может мы с тобой тоже уже переболели.бессимптомно.ну и на хер нам нужен был тот обсерваторий?общаюсь со знакомцами с белоруси.нет у них такого.что б умирали больше чем раньше.инфицированные или нет наоборот не так важно.в европе кипиш то из за смертности именно.не умирай пачками.они б и не почесались.
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27.04.2020 12:30 Ответить
Билл Брайан - "Вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность. В темноте вирус сохранял половину своей силы в течение часа, однако под воздействием солнечного света период полураспада составил только 90 секунд."

Тобто треба гуляти під променями сонця і бажано біля річок, озер та водоймищ.
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24.04.2020 09:49 Ответить
Жара і сонячне опромінення-висушують.Тут логіка є.Тому суха сауна є доброю профілактикою щоб знизити вірогідність зараження.Хоча деякі штами витримують 90градусів протягом години. Вологість навпаки є санаторієм для зарази.Тут якась помилка.
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24.04.2020 09:54 Ответить
Спочатку казали вологість рай для віруса. Тепер все навпаки.
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24.04.2020 09:55 Ответить
влажность действительно повышает возможности заразы.
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24.04.2020 09:57 Ответить
Тривалість активності вірусу при високій вологості зменшується до 6 годин (це було предметом дослідження). А в ці 6 годин він може швидко поширюватись наприклад з туманом. Цей момент не досліджувався. В будь-якому випадку найгірший варіант для вірусу - сонце. Дві хвилини і стерильно.
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24.04.2020 10:00 Ответить
Тобто ультрафіолет ?
А чому тоді казали, що ультрафіолетові лампи не допомагають ?
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24.04.2020 10:12 Ответить
Брешуть. Всі віруси швидко руйнуються ультрафіолетом
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24.04.2020 10:19 Ответить
почему не помогают? Очень даже хорошо помогают.
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24.04.2020 10:19 Ответить
кварцевание помогает. жаль, что его сейчас мало используют
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24.04.2020 10:22 Ответить
Помагають. В пустих кімнатах, наприклад, в дурці.
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24.04.2020 11:35 Ответить
Тоді для обеззараження бабла потрібно його сушити на сонці ....!
..
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24.04.2020 10:13 Ответить
как бы не пришлось сухари скоро сушить. На солнце.
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24.04.2020 14:28 Ответить
Так ця неукраїнська влада загнала українців по будках, щоб вони не бачили сонячного світла.
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24.04.2020 10:00 Ответить
Вот и нафик такой карантин?! Наоборот, люди должны выходить на свежий воздух, солнце. Двигаться, иметь возможность поехать на дачу.
Карочи, тупые дебилы и психически больные рулят (((
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24.04.2020 10:02 Ответить
...рулят тупыми дебилами и психически больными
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24.04.2020 11:39 Ответить
Кондиціонери і карантинщики допоможуть вірусу пережити літній стрес. Як сьогодні в Сингапурі.
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24.04.2020 10:02 Ответить
к стати да. кондиционер ез ионизатора воздуха очень хорошо разносит эту заразу. Типичный пример - болезнь легионеров .
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24.04.2020 10:08 Ответить
Чув про так звану "Люстру Чижевського". Кажуть, що вона має чудовий ефект іонізації повітря.

https://sam.dobro-est.com/****************/ustroystva/lyustra-chizhevskogo-svoimi-rukami.html

https://www.youtube.com/watch?v=D0RheOOgvUA

COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3354
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24.04.2020 10:44 Ответить
Потому и закрыли рынки, что там слишком много солнечного света и жары, а в дождь еще и влажно.
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24.04.2020 10:04 Ответить
рынки закрыли из-за скученности и антисанитарии
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24.04.2020 10:23 Ответить
Врут америкосы... у нас COVID-19 не переносит только большие бабосы.
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24.04.2020 10:05 Ответить
не, ну раз Белый дом сказал..
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24.04.2020 10:06 Ответить
Один "вчоний" вякне, а тисячі потім патякають по темі навіть не знаючи визначення, що таке сонячне світло, жара і вологість!
Сонячне світло не ультрафіолет!
Але і ультрафіолетове випромінювання буває різної довжини хвилі, а звідси і жорсткості!
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24.04.2020 10:10 Ответить
COVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім - Цензор.НЕТ 977
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24.04.2020 10:11 Ответить
Сауна-вот панацея! Ура,я гений!
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24.04.2020 10:18 Ответить
и ультрафиолет, как заявил Трамп
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24.04.2020 11:55 Ответить
Все по-разному говорят, что говорит о том, что вирус непонятен. Но дезинфекция от него помогает. Это точно. Проверено Китаем.
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24.04.2020 10:26 Ответить
Влажность влажности рознь... Вирус- не комар, не может ни летать ни прыгать. Ему нужен транспортер. Вот чихающий носитель- самое оно. Потому дистанция и... И категорический отказ лапать хлебальничек пока руки не вымыты тщательно с мылом, да ещё и просушены. Это самое сложное. А влажность ему нужна, только щадящая температура, где не разрушится оболочка- без оболочки он ничто...
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24.04.2020 10:26 Ответить
поэтому кацапню ждет еще целая эпопея с вирусом. ну них там на мордовских болотах холодно и сыро , почти всегда. То что нужно вирусу.
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24.04.2020 10:33 Ответить
Вони напевно використовували у досліджені цей принципCOVID-19 погано переносить сонячне світло, спеку та вологість, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6023
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24.04.2020 11:05 Ответить
Как раз влажность для коронавируса очень даже способствует и сохранению и распространению.
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24.04.2020 11:37 Ответить
как сказать
в меня однажды впился клещ - тельце маленькое, а голова уже глубоко
как раз пришёл день сауны - я сел в парилке ( температура под 100) и капли пота с носа направлял на клеща
он терпел секунд 20, затем зашевелился, выскочил и убежал так резво, что я не успел его прикончить
где он теперь - не знаю
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24.04.2020 11:54 Ответить
Это модное словечко "период полураспада" вируса (???). Вирус - это клубок RNA/DNA. Чтоб вирусу *наполовину распасть*, клубок должен порваться, в таком случае вирус уничтожится.
Период полураспада*** относится к радиоактивным элементам. А в отношении вируса... Послушаем критику учёных.
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24.04.2020 11:51 Ответить
Це коли половина "лапок" усохла
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24.04.2020 13:37 Ответить
Коронавирус ещё и лапы имеет! Вот зараза!
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24.04.2020 18:15 Ответить
Як би вони в крила не мутували, почнуть хмарами літати - як сарана
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24.04.2020 18:25 Ответить
как раз наш климат такой.Я его летом тоже плохо переношу.
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24.04.2020 13:12 Ответить
 
 