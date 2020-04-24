Рада не змогла скасувати ухвалені зміни до Регламенту

Верховна Рада не підтримала чотири проєкти постанови про скасування свого рішення про ухвалення в цілому законопроєкту про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Автори проєктів постанов обґрунтовують свої вимоги про скасування прийнятого законопроєкту тим, що при його ухваленні було порушено Регламент Ради в частині процедури підготовки і розгляду законопроєкту.

Згідно з процедурою, голова Верховної Ради не може підписати ухвалений законопроєкт, якщо в парламенті зареєстрований хоч один проєкт постанови про його скасування.

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Нагадаємо, 16 квітня 2020 Рада прийняла законопроєкт про зміни до Регламенту.

Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, більш як 500 поправок, в парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати повинні зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції повинні подати від себе по 5 поправок з переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати у розгляді в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.