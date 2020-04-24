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Рада не змогла скасувати ухвалені зміни до Регламенту

Рада не змогла скасувати ухвалені зміни до Регламенту

Верховна Рада не підтримала чотири проєкти постанови про скасування свого рішення про ухвалення в цілому законопроєкту про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Автори проєктів постанов обґрунтовують свої вимоги про скасування прийнятого законопроєкту тим, що при його ухваленні було порушено Регламент Ради в частині процедури підготовки і розгляду законопроєкту.

Згідно з процедурою, голова Верховної Ради не може підписати ухвалений законопроєкт, якщо в парламенті зареєстрований хоч один проєкт постанови про його скасування.

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Нагадаємо, 16 квітня 2020 Рада прийняла законопроєкт про зміни до Регламенту.

Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, який готується до другого читання, більш як 500 поправок, в парламенті може бути застосована спеціальна процедура розгляду. Для запуску відповідної процедури народні депутати повинні зібрати 150 підписів, а далі - підтримати її 226 голосами. Далі протягом двох днів після застосування процедури всі фракції повинні подати від себе по 5 поправок з переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати у розгляді в сесійній залі. Позафракційний депутат може подати одну правку.

Автор: 

ВР (15045) регламент (115)


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Топ коментарі
+11
Угадайте - кто авторы этих проектов постановлений?
Правильно - Поляков, Дубинский, Смаглюк - то есть те, кто хотел заблокировать работу Верховной Рады подав тысячи поправок к антиколомойскому закону.
И теперь эти коломойские гниды что-то брешут про то, что к ним неуважение проявили, обрезав возможности заниматься саботажем.
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24.04.2020 13:57 Відповісти
+6
Можно было просто написать, что Рада сделала еще один, пусть маленький но шаг к принятию антиколомойского закона.
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24.04.2020 14:15 Відповісти
+3
Ну и заголовок - а нельзя было нормально делать, а не по-зрадному?
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24.04.2020 13:59 Відповісти
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Монобільшість фсьо?
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24.04.2020 13:53 Відповісти
получилась фуйня, потому, как очень много случайных людей, например- пописяный сивохо
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24.04.2020 13:56 Відповісти
Ты хоть понял, что спросил и к чему та отмена?
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24.04.2020 14:00 Відповісти
а скільки з монобільшості за цей проект "про скасування" проголосували?
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24.04.2020 14:02 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68603

Вот так выглядит голосование за законопроект Дубинского. Забавно смотреть, кто дал зеленый цвет. И остальные проекты так же голосовались.
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24.04.2020 14:26 Відповісти
Значит, иногда можно нарушать, когда очень нужно.
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24.04.2020 14:05 Відповісти
многоходовка Путин-Коломойский-Дубинский: Парламент не место для дискуссий.
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24.04.2020 13:56 Відповісти
Угадайте - кто авторы этих проектов постановлений?
Правильно - Поляков, Дубинский, Смаглюк - то есть те, кто хотел заблокировать работу Верховной Рады подав тысячи поправок к антиколомойскому закону.
И теперь эти коломойские гниды что-то брешут про то, что к ним неуважение проявили, обрезав возможности заниматься саботажем.
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24.04.2020 13:57 Відповісти
Ну и заголовок - а нельзя было нормально делать, а не по-зрадному?
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24.04.2020 13:59 Відповісти
Хотела, но не смогла.
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24.04.2020 14:06 Відповісти
Можно было просто написать, что Рада сделала еще один, пусть маленький но шаг к принятию антиколомойского закона.
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24.04.2020 14:15 Відповісти
Не маленький шаг, а ОГРОМНЫЙ скачек. Без изменения регламента этот закон не приняли в этом году.
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24.04.2020 17:25 Відповісти
Что то невидно радости на этом форуме. Такая важная тема в подвале. Или Украина здесь уже никого не интересует?
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24.04.2020 17:27 Відповісти
 
 